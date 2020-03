Miles de Héroes de la Audición se niegan a que sus vidas se vean limitadas por la pérdida auditiva

La Organización Mundial de la Salud (OMS) celebra, cada 3 de marzo, el Día Mundial de la Audición con el propósito de motivar a las personas para que no permitan que la pérdida auditiva limite sus vidas. Grupo GN se une a la campaña a través de Héroes de la Audición que extiende a todo el mes de marzo el mes de la audición. Cristina López cuenta como su actitud positiva y el uso de ayuda auditiva no limitan en absoluto su vida diaria en ningún sentido, pese a padecer otoesclerosis en ambos oídos La pérdida de audición es un desafío global; 466 millones de personas en todo el mundo padecen hipoacusia. El número continúa creciendo. En España hay 1.064.000 personas que viven con algún nivel de pérdida auditiva, es decir, el 2,3% de la población española.

El Día Mundial de la audición es una campaña global iniciada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con el fin de con crear conciencia sobre cómo prevenir la sordera y la pérdida de audición y promover el cuidado auditivo en todo el mundo. Se celebra el 3-3 puesto que la fecha simula ambos oídos.

GN Hearing se suma a la campaña, a través de una iniciativa única, que reconforta con los semejantes, e insta a las personas a que no permitan que su pérdida auditiva limite sus vidas apoyando el lema elegido por la OMS en el año 2020, "Audición para toda la vida: no dejes que la pérdida de audición te limite".

Una de estos héroes es Cristina López. Su vida no se ha visto limitada en absoluto por la pérdida auditiva. Casada, y con un hijo, su vida cambió tras dar a luz, pues al poco tiempo, comenzó a notar que oía menos, pero sin darle mucha importancia. ”En casa, tenía que subir el volumen de la TV y, a veces, cuando le hablaban ni me enteraba…”, cuenta. Y lo mismo le pasaba en el trabajo. ”Comencé a tener problemas en las conversaciones telefónicas, en reuniones con varias personas, o en salas grandes… El tema se iba complicando…”, sigue.

Cuando asumió que empezaba a tener un problema de verdad, pues no fue fácil asumirlo teniendo 34 años, acudió a un otorrino, que rápidamente le diagnosticó otosclerosis en ambos oídos como secuela del embarazo. Cristina ocupa un puesto de responsabilidad en un banco, así que, ”como la pérdida es progresiva, dejé pasar el tiempo, pues por mi actividad laboral, no encontraba nunca el mejor momento para operarme… finalmente, con 37 años decidí comenzar por el oído izquierdo y la operación fue un éxito, recuperé algo de audición aunque en ese momento ya me comunicaron que debería ser usuaria de audífonos para el resto de mi vida”, asegura Cristina. Dos años después se operó del oído derecho, pero en esta ocasión la otosclerosis se complicó con fibrosis, por lo que la operación no tuvo un buen resultado y no mejoró su audición. Sin embargo, su experiencia con los audífonos fue perfecta desde el primer día. ”Recuerdo que me dijeron que los fuera usando progresivamente, unas horas al día, para ir acostumbrándome… la realidad es que me los puse y no me los he vuelto a quitar… Volví a escuchar sonidos que para mí, simplemente, habían desaparecido, ya no tenía que hacer esfuerzos en las reuniones para no perderme detalles, podía escuchar lo que sucedía a mi alrededor sin esfuerzo… un gran alivio, la verdad”, relata.

Después de 10 años como usuaria de audífonos, ha podido comprobar la evolución que han tenido. ”Ahora son mucho más pequeños, más ligeros, se cargan por inducción y son capaces de conectarse a casi todo mediante bluetooth, lo que hace que tu vida sea mucho más fácil. Por ejemplo, yo los llevo siempre conectados a mi Iphone, por lo que el sonido de cualquier llamada, alerta, video, etc… lo recibo directamente a través del audífono. Lo mismo sucede en casa, tengo un aparato conectado a la TV, que envía la señal directamente a mis audífonos. De este modo, yo puedo regular mi volumen, sin afectar al resto de la familia”, cuenta.

En cuando a sus aficiones, y concretamente las deportivas, son perfectamente compatibles con el uso de audífonos (esquí, pádel, golf, fitboxing). ”Sólo me siento desprotegida en un deporte que comencé a practicar hace un par de años… el kite surf, y no porque los audífonos se estropeen por el agua, sino por los revolcones que me dan las olas y que harían que perdiera los audífonos”, añade.

Como conclusión, Cristina asegura que ”no podría llevar la vida que llevo, ni hacer el trabajo que hago, ni practicar los deportes que me gustan, si no llevara audífonos. Sin duda, me dan la vida “auditiva” que perdí y sin ellos me sentiría completamente aislada. Y por supuesto, todo ello debe ir siempre acompañado de una buena dosis de actitud positiva, pues es lo que determina como será tu vida”, termina.

Para visibilizar las lecciones de vida que dan personas como Cristina, GN Hearing, en lugar de limitarse a un único día (3-3), va a extender la campaña de concienciación a todo el mes de marzo. Así, GN Hearing va a promover el hashtag #MyHearingHero en las redes sociales, para homenajear a las personas que, como ella, están redefiniendo lo que es posible hacer, aun con pérdida auditiva. El objetivo de esta campaña es no sólo sensibilizar a la sociedad, sino también inspirarla en la consecución de nuevas metas y ofrecer a estos héroes el reconocimiento que merecen.

GN Hearing trabaja desde hace décadas para conseguir que la pérdida auditiva de las personas no limite sus vidas en ningún sentido. Hitos tecnológicos como las adaptaciones binaurales, la conectividad de la ayuda auditiva con cualquier dispositivo electrónico, o su conexión, sin dispositivos intermedios, a smartphones y tablets Apple han logrado que cientos de miles de personas en todo el mundo superen sin complejos sus pérdidas auditivas.