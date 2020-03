Según Adecco, se avecina un mes de incertidumbre derivado del coronavirus, aunque sus efectos todavía no son apreciables Comunicae

miércoles, 4 de marzo de 2020, 11:26 h (CET) En marzo, el número de parados se situará en 3.211.000 de personas (-1,4%) y la afiliación a la Seguridad Social crecerá hasta 19.380.700 (+1,8%) Estas previsiones, dadas hoy a conocer por el Adecco Group Institute, el centro de estudios y divulgación del Grupo Adecco, anticipan un mes de marzo en el que tanto la creación de empleo como la reducción del paro continuarán dentro de una tendencia gradual hacia el debilitamiento.

Dentro de una tendencia hacia un gradual debilitamiento, los datos de febrero han sido algo mejor que lo previsto. Sin embargo, el incremento de la afiliación es inferior al 2% por segundo mes consecutivo, algo que no ocurría desde julio de 2014 y que implica que la reducción del paro es demasiado lenta como para permitir una rápida absorción del vasto colectivo de parados.

En marzo, tanto la creación de empleo como la reducción del paro continuarán dentro de esta tónica. Marzo aumentará el volumen de la afiliación a la Seguridad Social en un 1,8%, un incremento algo menor que el de febrero con respecto a enero. El desempleo una cifra menor que la actual pues se prevé un decrecimiento del -1,4%.

En marzo, el número de afiliados se situará en los 19.380.700 , lo que supone un incremento interanual del 1,8%. El número de parados se situará en 3.211.000 de personas, lo que supone una reducción interanual del 1,4%.

Se está ante un entorno de incertidumbre, despejadas las dudas sobre el Brexit, se avecina un mes de incertidumbre derivado del coronavirus, si bien es cierto que sus efectos todavía no son apreciables .

Desde el Adecco Group Institute demandamos políticas que redunden en la creación de empleo, que aporten seguridad jurídica y flexibilidad, apostando por el talento, la inversión y la productividad a través del I+D+I.

En febrero, el número de afiliados a la Seguridad Social fue de 19,25 millones de personas. Dicha cifra implica un incremento de 361.700 empleos a lo largo de los últimos doce meses (+1,9% interanual).

Ya se encadenan siete meses seguidos en que las mujeres captan más del 55% de la creación interanual de empleo, cosa que no ocurría desde febrero de 2008.

El número de parados registrados es de 3,25 millones. La reducción interanual fue de 43.000 parados (-1,3%).

El grupo de extranjeros en paro subió por quinto mes consecutivo (+0,8%), hecho que no se registraba desde agosto de 2012.

Se firmaron 1.594.800 contratos (+1,5%). Los contratos indefinidos crecieron por primera vez en cinco meses (+5,6%).

