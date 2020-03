Evoca utiliza Realidad Virtual aplicada a la salud para recrear momentos pasados en los abuelos unicornio Comunicae

martes, 3 de marzo de 2020, 17:14 h (CET) Evoca, la tecnología desarrollada por la startup Blue Mirror ha desarrollado una terapia dirigida a los abuelos unicornio, personas que han vivido las multiples revoluciones tecnológicas de los últimos tiempos Estos abuelos de más de 80 años han vivido la época de la radio, la television en blanco y negro y hoy ven cómo la realidad virtual cobra vida ante ellos permitiéndoles beneficios en su salud gracias al diseño de unas terapias personales.

Evoca es un sistema de acompañamiento creado desde la neurociencia y la musicoterapia que utiliza la tecnología para afianzar y amplificar el impacto positivo en la calidad de vida de las personas

Ernesto Briceño, CEO de Evoca y director del CEM María Grever, explica, “Los abuelos unicornios son los abuelos que han vivido un siglo de cambios tecnológicos radicales. Personas que nacieron y crecieron alrededor de la radio escuchando música noticias y radio novelas pero también en la revolución industrial asistieron a como la televisión llenaba las casas en su versión blanco y negro, después pasaron a las versiones de color y ven ahora como años más tarde evolucionaba toda esta tecnología hasta llegar al teléfono y su versión portátil. Hoy en días además se ven enfrente de una nueva revolución: la realidad Virtual.”

El programa Evoca es un cóctel de terapias poli modales donde la musicoterapia es el epicentro la realidad Virtual complementa y aporta niveles de inversión a las experiencias.

“Cuando se piensa en la realidad Virtual como opción para este perfil de personas mayores, una de las primeras preguntas que se hacen fue cómo acogerían esta tecnología tan revolucionaria. Con el tiempo y de manera casi inmediata se empieza a descubrir que los abuelos unicornios también eran capaces de entender la realidad Virtual y disfrutarla. Entonces se entiende que el abuelo que hoy tiene 80 años y que viene de la radio también ha sido capaz de asumir la realidad Virtual como una expresión más que disfrutar”, explica el CEO de Evoca.

Las experiencias creadas con realidad virtual con Evoca para los abuelos unicornios son mundos creados a partir de los objetivos terapéuticos y basados en las características de cada persona. Gracias al software, Evoca permite obtener información y datos cuantitativos de la evolución de los usuarios durante la experiencia.

Estos datos cualitativos obtenidos permiten mejorar en aspectos como la mejor gestión emocional, la calidad del sueño, permite una mejora en las herramientas sociales y en la autoestima personal y por último refuerza el sentido de pertenencia.



Respecto a los datos cuantitativos que se con siguen con Evoca destacan el impacto en oxígeno en la sangre y por lo tanto la mejora del ritmo cardíaco y de la tensión arterial. El hecho polimodal de las experiencias que genera la tecnología crea impactos de nivel alto y gracias a la neuroplasticidad ayuda en la salud de el cerebro, estimulándolo es su mayor capacidad cada día de sesión.

CASOS REALES

Los usuarios actuales de Evoca reúnen una condiciones únicas en relación a la exposición a la tecnología.

Aceptación de las gafas

Jacobo, 98 años nacido en Galicia, ha crecido en un entorno rural y crecido en plena revolución industrial. Pudo disfrutar de la magia de la radio, la televisión en Blanco y negro, el nodo, la transición a Colores, el móvil, Internet y hoy asiste a su terapia disfrutando como un niño de la Realidad Virtual.

“Preocupaba el nivel de aceptación y tolerancia de las gafas”, explica Ernesto Briceño. “La praxis no ha demostrado la gran aceptación en la tercera edad de la Realidad Virtual como un elemento mas de ayuda a las terapias. Hoy en día cada vez está mas presente en ámbitos clínicos, hospitalarios y como no psicológicos y psiquiátricos”.

Recreando su época como directora de orquesta

Otro caso que resaltan desde Evoca es el de María, de 87 Años. Esta abuela unicornio nació en Barcelona en un entorno de cultura en su familia, dirige cual directora de orquesta” Pompa i Circunstancia” de Elgar. “Con Evoca se consigue activar múltiples regiones de su cerebro, motricidad. Hoy disfruta de la Realidad Virtual como una niña de 15 años”, explica el CEO de Evoca.

Evoca parte del diseño de una experiencia personalizada a cargo de un equipo musicoterapeutas para trabajar a partir de ISO ( la identidad sonora del paciente) que tiene un componente evocativo y emocional muy importante, ya que conecta con los momentos de picos de dopamina entre otros neutransmisores o de emoción más fuertes del historial de la persona. Esto tiene una presencia en la memoria de las personas muy fuerte, a veces indestructible. “El ejercicio consiste en reconectar el usuario con su propia historia a partir de la música, sonido olfato y la realidad virtual con unas gafas especiales", explica el CEO de Evoca.

Recreando VR su vida laboral en el campo

Otro caso destacado es el de Jacobo, de 98 años y nacido en Galicia. Actualmente goza de una lucidez maravillosa, y en la segunda sesión pidió que viniera su hijo a probar las gafas.

El Material de Jaime tiene refuerzos en aspectos que son importantes para jaime y recuerda su vida laboral, la del campo en su juventud y luego la de adulto en Barcelona.

Los ejercicios de reminiscencia son potenciados por el elemento inversivo de la VR, potenciado con estimulación olfativa, aural y mesurada a través de la tecnología Evoca de biofeedback.

Recreaciones VR para superar un trauma

Marina 70 años, acude a las terapias explicando en las primeras sesiones que no quiere que se muestren en las recreaciones imágenes de playa ya que unos de sus hijos falleció en un accidente.

Para ella las sesiones han sido muy progresivas y con un elemento de ayuda psicológica para afrontar el dolor de la perdida. “Con Evoca después de 6 meses se ha podido acompañar su proceso de duelo y superación. Hoy puede disfrutar de entornos de playa, con normalidad, sin olvidar a su hijo pero asumiendo de una manera emocionalmente mas equilibrada este episodio de su vida”, explica Ernesto Briceña.

