Los desarrolladores van más allá de la simple automatización con Claris Connect

martes, 3 de marzo de 2020, 16:22 h (CET) La plataforma de automatización de flujos de trabajo más potente, diseñada para afrontar los auténticos desafíos de las PYMES Claris International Inc., una filial de Apple, ha lanzado hoy oficialmente Claris Connect: la plataforma de automatización de flujos de trabajo más potente, diseñada para afrontar los auténticos desafíos de las PYMES. Tras meses de pruebas y de crecimiento de su biblioteca de conectores, Claris Connect está ahora preparado para impulsar la transformación digital de cualquier empresa que desee agilizar sus procesos comerciales mediante flujos de trabajo automatizados. Al combinar a la perfección procesos manuales y recién automatizados, tanto en local como en la nube, las empresas que usen Claris Connect serán capaces de impulsar al máximo sus ciclos de innovación y obtener resultados hasta ahora imposibles.

“El camino correcto para ser una empresa Cloud como prioridad, es utilizar el Cloud de manera inteligente”, afirma Brad Freitag, CEO de Claris.

“Esto significa dotar a los solucionadores de problemas de todo el potencial que posee la nube – el uso compartido, la rápida implementación y la escalabilidad – sin perder la conexión con el mundo real. Durante más de 20 años, Claris ha sido la solución de referencia para la creación de Apps que satisfacen las necesidades que las aplicaciones ya existentes no pueden cubrir. A día de hoy, Claris Connect ofrece la mejor manera de conectar aplicaciones en la nube con el mundo real y físico de los dispositivos, servidores y sensores.”

Con casi 50 conectores disponibles, incluidas algunas de las aplicaciones empresariales más utilizadas a nivel mundial, como Trello, Slack y Box, Claris Connect suprime la necesidad de saber programar con código. Sin embargo, sí que proporciona funciones potentes como lógica condicional, aprobaciones, bloques de código y conectores personalizados.

Lo que hace único a Claris Connect:

Integra y automatiza todas las aplicaciones esenciales, ya estén en la nube, en local, o incluso en un dispositivo.

Automatización casi automática : las apps se pueden seleccionar y conectar fácilmente para conseguir que la automatización avanzada esté activa en cuestión de minutos. La capacidad de unir aplicaciones con activadores y acciones, permite que los desarrolladores ya no tengan que elegir entre potencia y simplicidad.

: las plantillas integradas permiten a los usuarios gestionar al instante clientes potenciales de marketing, dirigir a posibles clientes al equipo ventas, realizar seguimiento de envío de casos al equipo de IT, simplificar el procesamiento de pedidos y mucho más. Facilidad para trabajar como un profesional: Acceda a potentes herramientas como la transformación de datos, las aprobaciones y webhooks para la integración personalizada de API. Utilice JavaScript para añadir código personalizado del lado del servidor y aprovechar las funciones intergradas de registro, el control de flujos con lógica condicional, los bucles, la gestión de errores y el control de versiones. Claris Connect está construido desde el Claris Core, lo cual significa que los equipos DevOps, CloudOps y SecOps trabajan para garantizar que los usuarios dispongan de las tecnologías más recientes y la seguridad más robusta. Se incluyen cifrado de extremo a extremo, administración de claves HSM, OAuth, MFA y protección contra amenazas basada en IA, y mucho más. Con Claris Connect, los usuarios también pueden aprovechar un amplio ecosistema que incluye una red internacional de partners profesionales, recursos de aprendizaje exhaustivos y una comunidad en línea activa.

El precio inicial es de 99$/105€ al mes. Para registrarse, vaya a claris.com/es y haga clic en “Comprar” para elegir un plan. Los usuarios pueden realizar la compra al instante y empezar a usar Claris Connect en cuestión de minutos.

Acerca de Claris International Inc.

Claris International Inc. es el creador de la Plataforma de Inovación en el lugar de trabajo líder en el mundo, que ofrece un conjunto de servicios para proporcionar a los solucionadores de las herramientas necesarias para impulsar la transformación digital en grandes y pequeñas empresas. La compañía cuenta con más de 1 millón de usuarios activos en todo el mundo, tanto en pequeñas empresas como en compañías de la lista Fortune 500. Claris es una filial de Apple con un récord inigualable de éxito comercial de más de 80 trimestres rentables consecutivos. Claris tiene su sede central en California con operaciones en todo el mundo, incluidos Londres, París, Munich, Tokio, Pekín y Sydney.

