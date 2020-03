Comienza el ‘Shadowing Yo, jefa’, el mentoring que convertirá a 15 estudiantes en líderes emprendedoras Comunicae

martes, 3 de marzo de 2020, 15:07 h (CET) Esta iniciativa, que se ha presentado públicamente este lunes en el Campus de Esade Madrid, cuenta con el respaldo del Alto Comisionado para la España Nación Emprendedora, Francisco Polo, y diversas empresas y entidades académicas como Red Eléctrica España, Mediapost, South Summit, Endeavor España, Wayra, Esade Business School, IE University, Criteo, VASS, Cigna o Línea Directa Tener referentes en los que inspirarse es clave para desarrollarnos como personas, pero también como profesionales. Y eso es precisamente lo que persigue el ‘Shadowing Yo, jefa’, la primera acción de mentoring del programa ’Yo, jefa’ puesto en marcha por la agencia de comunicación Trescom en la que 15 emprendedoras y directivas de reconocido prestigio van a ayudar a 15 universitarias a desarrollar proyectos innovadores que las conviertan en sus propias jefas.

La presentación pública del ‘Shadowing Yo, jefa’ ha tenido lugar este lunes en el Campus Esade de Madrid, institución académica colaboradora del programa ’Yo, jefa’, y en ella han participado el Alto Comisionado para la España Nación Emprendedora, Francisco Polo; el director de Esade Madrid, Mario Lara, y la fundadora y CEO de Trescom, Isabel Lozano, así como las protagonistas de esta acción de mentoring.

Durante el acto, en el que las estudiantes seleccionadas han conocido a quienes serán a partir de ahora sus mentoras, Francisco Polo ha destacado que “apostar por la igualdad no es solo una cuestión de principios, sino también de estrategia; de hecho, los datos demuestran que las empresas lideradas por mujeres son el doble de rentables, a pesar de conseguir menos de la mitad de financiación que las de los hombres”. En este sentido, y en relación al Plan Estratégico ‘España Nación Emprendedora’ en el que está trabajando el Gobierno estatal, Polo ha afirmado que “no se puede construir una nación emprendedora sin mujeres”. “Necesitamos que las mujeres ocupen el papel que les corresponde en la economía y reducir desigualdades como la brecha de género, que afecta al 50% de la población”, ha recalcado antes de calificar como “imprescindible” la existencia de programas como ’Yo, jefa’.

También Mario Lara, director de Esade Madrid, ha puesto el foco en la necesidad de eliminar la brecha de género y ha reconocido que, “aunque a simple vista parece que hay paridad en los programas de formación de escuelas de negocios como ESADE, observamos que en los programas que exigen una mayor experiencia laboral o aquellos enfocados a materias STEM, esa paridad no es real: el porcentaje de participación de la mujer es más bajo. De hecho, en nuestro MBA Full-time, solo el 39% de los matriculados son mujeres”.

Por su parte, la fundadora y CEO de Trescom, Isabel Lozano, ha señalado “la importancia y necesidad de seguir impulsando y apoyando el avance profesional de las mujeres, no sólo como una reivindicación, sino por una razón de justicia social y de lógica empresarial”.

En qué consiste el ’Shadowing Yo, jefa’

Desde este lunes y hasta el próximo mes de junio, las estudiantes tendrán que desarrollar una idea de negocio o proyecto emprendedor con la ayuda de sus respectivas mentoras, quienes le aportarán todo su expertise y conocimiento. De esta manera, se favorecerá el intercambio de experiencias entre distintas generaciones de mujeres, uno de los objetivos del programa ’Yo, jefa’.

Durante los tres meses que durará esta acción de mentoring, jefas y estudiantes compartirán entre 1 y 3 jornadas laborales. Se pretende así que las más jóvenes puedan desarrollar esas habilidades que no se adquieren más que a través de la experiencia, sepan cómo es el día a día de quienes son exitosas empresarias y a qué tipo de decisiones tendrán que enfrentarse cuando sean ellas las que lideren sus propias empresas.

La evaluación de los proyectos por parte del Jurado del ‘Shadowing Yo, jefa’ (compuesto por María Díaz, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de Esade; Celia de Anca, directora de Diversidad del IE; Lucía Hojman, directora de Selección y Servicios a Emprendedores en Endeavor España; Begoña Fernández, presidenta de la Federación de Empresarias y Directivas de Asturias (FEDA), e Isabel Lozano, fundadora y CEO de Trescom) se realizará en dos fases.

En una primera, el Jurado evaluará los proyectos por escrito que las estudiantes entreguen en la última semana de mayo y otorgará una puntuación máxima de 6 puntos atendiendo a criterios como la sofisticación del diseño del proyecto, la viabilidad del mismo y la capacidad de análisis y aprendizaje respecto de la experiencia del shadowing. En la segunda fase, donde las estudiantes se jugarán los 4 puntos restantes, se valorará principalmente la calidad global del proyecto y la capacidad comunicativa a la hora de defenderlo en el Pitch Day Competition que pondrá punto y final al ‘Shadowing Yo, jefa’ y que se celebrará en junio.

Además de una ganadora del primer ‘Shadowing Yo, jefa’, el Jurado distinguirá tres proyectos finalistas. En concreto, a los que hayan demostrado un mayor impacto social, mayor impacto empresarial y, finalmente, un mejor uso de la tecnología.

Participantes y colaboradores

Las 15 jefas-mentoras que se han adherido voluntariamente al programa ’Yo, jefa’ y participan como mentoras en este shadowing son Patricia Ratia (cofundadora y directora financiera de SamyRoad), Rosa Vázquez (fundadora y CFO de Appentra), Fátima Lucas (cofundadora y CEO de Zymvol Biomodeling), Ana Abril (jefa del departamento de Acceso a la Información del Sistema Eléctrico en Red Eléctrica España), Begoña de Pablo Goenechea (socia fundadora y responsable de Comunicación y Marketing de Mediapost), Fátima Mulero (fundadora y CEO de auTICmo), Soraya del Portillo (fundadora y CEO de Team Training Consulting y CEO de Chiara), Beatriz Cerrolaza (CEO y cofundadora de Alise Devices y MyPublicInbox), Gloria Gubianas (cofundadora de Hemper), María Martínez y Anabel Vázquez (socias fundadoras de Laconicum), Inmaculada Blázquez (socia fundadora, propietaria y directora general en Osprel), Cristina Alexeindri (cofundadora y directora de Operaciones de bound4blue), Laura Nevola (cofundadora y CSO de IDP Pharma), Adriana Botelho (cofundadora y CEO de KeepCoding), y Marta Sánchez-Moreno (cofundadora y responsable de Marketing y Desarrollo de Negocio de The Holistic Concept).

Las estudiantes a las que van a mentorizar son, respectivamente, Belén Santiago, Marina Obdulia Moreno, Patricia Aranda, Paula Rastrilla, Marta Villoria, Nur Younis, Judith Morgó, Gloria Tarno, Juanita Bedoya, Helena Rabal, Julia Martí, Bárbara Sánchez, Carla Montull, Carmen Vázuqez y Esther Martínez. Han sido seleccionadas de entre casi un centenar de candidatas que se postularon en la convocatoria del ‘Shadowing Yo, jefa’ que se abrió del 22 de enero al 14 de febrero.

Todas tienen menos de 25 años, están cursando distintos Grados, Postgrados o Másteres en universidades y escuelas de negocio y, como impulso para el desarrollo de sus proyectos emprendedores, han recibido este mismo lunes una sesión inspiracional y de formación en emprendimiento a cargo de Endeavor España, empresa colaboradora de ’Yo, jefa’ junto con Red Eléctrica España, Mediapost, South Summit, Wayra, Esade Business School, IE University, Criteo, VASS, Cigna y Línea Directa.

