En 2050, la cifra de personas con problemas auditivos podría alcanzar los 900 millones Comunicae

martes, 3 de marzo de 2020, 14:22 h (CET) • Según la OMS, un total de 466 millones de personas sufren problemas de audición en todo el mundo. Sólo en España, la cifra actual de personas con pérdida auditiva supera el millón. • ALAIN AFFLELOU Audiólogo se suma al Día Mundial de la Audición con el objetivo de ayudar, informar y prevenir las principales causas de pérdida de audición en niños, adolescentes, adultos y personas mayores Madrid, 3 de marzo de 2020.- Según el último Informe de Sordera y Pérdida de la Audición de la OMS, se estima que, en el año 2050 la cifra de personas que padecen algún tipo de problema auditivo podría alcanzar los 900 millones de personas si no se adoptan medidas preventivas.

ALAIN AFFLELOU Audiólogo se suma al Día Mundial de la Audición subrayando la importancia de informar a la población sobre las causas y los síntomas de la pérdida auditiva y las medidas para prevenir la sordera en una población donde se detectan estos síntomas en personas cada vez más jóvenes.

Es muy frecuente que, en la mayoría de las ocasiones, la salud auditiva quede relegada a un segundo plano. Por ello, desde ALAIN AFFLELOU Audiólogo se quiere trasmitir la importancia y necesidad de hacerse revisiones periódicas, no solo en la población mayor de 65 años sino también en niños, jóvenes y adultos. De hecho, el 60% de los casos de pérdida de audición pueden evitarse si se hacen revisiones y se acude a un centro especializado.

En España, la cifra actual de personas con pérdida auditiva es de 1.064.000, con un 72% de personas mayores de 65 años que padecen este tipo de afección. Sin embargo, cada vez son más los jóvenes de entre 12 y 35 años que sufren pérdidas auditivas debido, sobre todo, a su constante exposición al ruido.

La contaminación acústica, el mayor problema de los millenials

En los países más desarrollados, la pérdida auditiva se está generalizando debido a los niveles sonoros de riesgo que soportan los más jóvenes tanto en su rutina diaria como de ocio. El uso continuado de auriculares (conectados a un móvil o tablet) o la exposición en discotecas y bares de música con un sonido elevado - siendo 100dB el nivel medio de una discoteca cuando científicamente el nivel recomendado es de 85dB durante 8 horas y 100dB no más de 15 minutos – son los principales potenciadores de futuros problemas auditivos a corto plazo.

Sin embargo, no todas las causas tienen su origen en la exposición acústica. En el caso de los más pequeños, las infecciones de oído, las enfermedades infecciosas como la rubeola, meningitis, sarampión o problemas durante el embarazo o parto, son las principales causas que desembocan en pérdida auditiva o sordera en bebés y niños.

Otra de las causas más señaladas en jóvenes y adultos es el tabaco, los fumadores tienen hasta un 60% más de probabilidades de tener problemas auditivos que los no fumadores.

Conectividad y adaptabilidad, la solución que ofrece ALAIN AFFLELOU Audiólogo

La pérdida de audición y los audífonos forman parte de una realidad no siempre aceptada socialmente. De hecho, muchas personas no reconocen que tienen problemas auditivos porque tienen una imagen distorsionada de los audífonos, creyendo que van a ser visibles y que van a interceder en su vida diaria.

Gracias a la conectividad y a la última tecnología empleada por ALAIN AFFLELOU Audiólogo, los audífonos pueden ser un complemento invisible para cualquier persona, ya que son mínimamente visibles y gozan de una excelente conectividad inalámbrica que hace que no sea necesario utilizar ningún tipo de cable.

Además, ALAIN AFFLELOU Audiólogo ofrece diferentes tipos de audiófonos según el grado de pérdida auditiva de la persona y del estilo de vida que lleve con soluciones fáciles de carga y tecnología bluethooth. Cubriendo y adaptando las necesidades auditivas de cada persona.

Jesús Hervás, Responsable de Audiología en ALAIN AFFLELOU, afirma que “el sector de la audiología siempre ha estado asociado a personas mayores, pero actualmente, cada vez son más los jóvenes y los niños que también necesitan ayuda. Nuestro objetivo es informar y ayudar a prevenir futuros problemas irreversibles. Siendo capaces de ser proactivos y no reactivos a los problemas auditivos. Intentaremos, a través de nuestra red de audiología, ayudar a todos los interesados en cuidar su salud auditiva”.

Sobre ALAIN AFFLELOU Audiólogo

Hace quince años que ALAIN AFFLELOU llegó a España y seis que apostó por la diversificación con la línea ALAIN AFFLELOU Audiólogo. Desde que decidió extender sus servicios al sector de la audiología no ha parado de crecer y ganar notoriedad y visibilidad en diferentes zonas de España. El reto de la compañía es llegar a todo el mundo, creando un clima de confianza, cercanía y fidelidad para demostrar que “porque todo el mundo tiene derecho a oír bien”.

La firma francesa ya cuenta con 40 centros de ALAIN AFFLELOU Audiólogo a nivel nacional y dispone de diversas soluciones y productos auditivos y de conectividad para conseguir que cada persona afectada por problemas de audición pueda llevar la vida más normal posible: audífonos de última generación, teléfonos móviles adaptados a las necesidades auditivas de cada persona, despertadores especiales, o sistemas de protección auditiva para todo tipo de perfiles y profesionales.

MediaKit



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Evoca utiliza Realidad Virtual aplicada a la salud para recrear momentos pasados en los abuelos unicornio B+SAFE: Salvan una vida gracias al desfibrilador de la estación de Atocha RENFE Los agentes de REMAX ESPAÑA, reconocidos como los mejores agentes inmobiliarios del mundo Los desarrolladores van más allá de la simple automatización con Claris Connect El Instituto Europeo de Psicología Positiva, uno de los organizadores del World Happinest Fest