Nace Nexo Professional Community la plataforma que conecta el talento con las empresas Comunicae

martes, 3 de marzo de 2020, 12:22 h (CET) Nexo es una plataforma colaborativa de servicios que conecta empresas, personas y start-ups a través de la mejor oferta de talento e innovación La fuga de talento es uno de los principales problemas a los que se enfrentan las empresas de todo el mundo, en España las pérdidas económicas que genera la pérdida de talento, son millonarias. Para retener y fidelizar el talento surge Nexo Professional Community, la primera plataforma colaborativa de servicios que conecta empresas, personas y start-ups a través de la mejor oferta de talento e innovación.

Miguel Moraleda, CEO de la compañía asegura que “con el lanzamiento de Nexo, nuestro objetivo es revolucionar el sector de la consultoría y de los servicios personalizados, con una oferta más justa para todos. Nexo es una organización abierta en la que sus miembros colaboran, co-crean y generan sinergias con empresas, personas y start-ups”.

La plataforma, que actualmente está presente en España y Bélgica, cuenta con más de 5.000 miembros registrados (nexers) pero aspira a convertirse en un movimiento global para, entre todos, crecer, innovar y lograr el éxito en el mundo laboral y empresarial.

Servicios “on demand”

Una de las principales características de Nexo Professional Community es que conecta las necesidades bajo demanda con la oferta de talento e innovación, a través de un modelo de comunidad que aporta valor a todos sus miembros. “De esta forma, -explica Miguel Moraleda-, damos respuesta a las nuevas tendencias en las necesidades de talento de las empresas, proporcionándoles conocimientos state of the art, ofreciendo especialistas en función de las necesidades reales de la empresa, aportando agilidad y rapidez para desarrollos acelerados del negocio o adaptación a cambios del entorno, alta productividad, etc.”.

Otra de las ventajas de contratar talento a través de Nexo es la reducción de riesgos económicos, ya que se utilizan modelos de contratación flexibles y acordes siempre con la legalidad.

La comunidad Nexo

Nexo está formada por empresas que demandan un servicio, start-ups que buscan crecer en un entorno colaborativo y freelances (profesionales y autónomos) que ofrecen su talento para construir un modelo de éxito. Actualmente los sectores presentes en Nexo son: Telecomunicaciones, Tecnología, Energía y Medio Ambiente, Recursos Humanos, Salud e Innovación Tecnológica. Pero el objetivo es ampliar el portfolio de servicios según crezca la comunidad.

“Nexo ofrece una fórmula innovadora de oferta de talento en una comunidad colaborativa, que canalice los conocimientos, experiencia y, en definitiva, el valor de sus miembros, con servicios aportados de forma individual (freelancers y candidatos a empleos) o de forma conjunta (Innovación&Talent as a Service y empresas de servicios). Todo ello, con un sistema de gestión y atención al cliente dirigido por Nexo. Queremos ser la plataforma que ofrezca a las empresas un servicio 360º” explica Moraleda.

Nexo Professional Community es una plataforma con un firme compromiso con el medio ambiente y por ello, todas sus acciones estratégicas están enfocadas a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Sobre Nexo Professional Community

La compañía nace en 2019 con el objetivo de convertirse en una plataforma colaborativa de talento sin precedentes. En enero de 2020 se desarrolla la plataforma y en menos de un mes consigue más de 5.000 miembros. Su objetivo es llegar a formar un movimiento global en el que el talento se valore y todos sus miembros pueden crecer juntos. www.nexoprofessional.com

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.