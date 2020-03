"Prevenir Innovando", claim de ASPY en el Advanced Factories de Barcelona Comunicae

martes, 3 de marzo de 2020, 08:01 h (CET) La compañía de PRL pone el foco en la digitalización de los entornos de trabajo para optimizar la seguridad de los trabajadores ASPY Prevención estará presente en el Congreso Advanced Factories que arranca mañana en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona CCIB. Presentará sus innovadoras herramientas relacionadas con la Prevención de Riesgos Laborales, como la formación 360º, la gestión de planes de emergencia digitalizados, las reuniones remotas mediante PVT 360, o los Safety Tours con visualizaciones en 3D de las instalaciones de la empresa.

ASPY ocupará el stand H132, donde los visitantes podrán conocer de primera mano los servicios de su división ASPY Innova. La compañía ha puesto en marcha nuevos servicios como su Formación 360º que permite presentar a los trabajadores, de forma visual y atractiva, toda la información relacionada con la prevención de riesgos de su compañía. Mediante fotografías, vídeos, infografías e imágenes en 3D los trabajadores reciben la información necesaria para garantizar la seguridad en su puesto de trabajo. Además, facilita la formación de los empleados mediante un entorno amable y atractivo que favorece la interiorización de los conceptos.

Plan digital de emergencias

Una de las novedades del portfolio de servicios de la compañía es la gestión de planes de emergencia digitalizados. Los planes de emergencias de cualquier empresa indican cómo actuar ante un siniestro, las pautas a seguir en materia de primeros auxilios, incendios y evacuación de personas, etc. Los Planes de Emergencias Digitales de Aspy presentan toda esta información de forma visual e interactiva y la hacen accesible con un solo golpe de click a cualquier persona desde la nube o un servidor compartido. Así, en cualquier momento, los trabajadores pueden acceder al plan de emergencias de su empresa desde su ordenador, smartphone o tableta.

Los planes de emergencia digitales de Aspy ofrecen de forma visual e intuitiva información relevante para la seguridad de todos los trabajadores: protocolos de actuación, mantenimiento de las instalaciones, visitas de seguridad, accesos a espacios restringidos, coordinación de actividades, investigación de accidentes o registro de EPIS, entre otras. Además facilitan el contacto directo con los servicios públicos de emergencias: policía, personal sanitario, etc.

Safety Tour

El Safety Tour de ASPY es otra de las herramientas de la compañía para mejorar la PRL de las empresas. Consiste en un tour virtual que muestra imágenes reales de la empresa y/o reproducciones en 3D, a la vez que ofrece al trabajador todas las consideraciones de seguridad que deben tener en cuenta en cada espacio concreto. Esta presentación visual de la información ayuda a los trabajadores a relacionar la información nueva sobre PRL con el entorno específico de su puesto de trabajo.

Los procesos de formación que se realizan a través del Safety Tour de Aspy sitúan al trabajador en su espacio de trabajo para ofrecerle, justo en el lugar donde realizará su tarea diaria, el contenido formativo necesario para garantizar su seguridad y la de sus compañeros. A su vez, esa información visual se puede completar con datos sobre riesgos, medidas, EPIs (Equipos de Protección Individual), etc. Es decir, la misma herramienta aporta la información que el trabajador necesita y le permite aprender de una forma práctica. Los contenidos que deben interiorizar los trabajadores se ofrecen de forma visual y altamente intuitiva en un entorno 100% similar al espacio real y que permite la puesta en práctica de los mismos para favorecer y evaluar su asimilación.

Adicionalmente, el Safety Tour permite integrar los procedimientos y registros, tanto en el ámbito de la PRL, como en los de Calidad, Medioambiente, Mantenimiento y Producción. Es decir, posibilita la integración total de la gestión en un entorno visual e interactivo.

Sobre ASPY Prevención

ASPY Prevención presta servicios de prevención ajenos a más de 41.000 empresas y cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector. Con un concepto de servicio preventivo integral y exclusivo ofrece a sus empresas clientes cobertura desde las cuatro especialidades preventivas: Medicina del Trabajo, Seguridad, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada. Su equipo de 1300 profesionales, y sus 220 puntos de servicio en todas las provincias españolas garantizan a empresas y trabajadores una adecuada actuación preventiva y un completo asesoramiento técnico y sanitario. www.aspyprevencion.com

