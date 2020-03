​Dónde encontrar información a la hora de apostar en nuevas casa de apuestas

No cabe duda de que las apuestas deportivas online han conquistado el mercado español en estos últimos años. Desde la entrada en vigor de la ley de ordenación del juego en España en 2012, el juego online en general (y muy especialmente las apuestas deportivas) no ha hecho sino consolidarse. Así, la facturación que las apuestas deportivas (y dentro de ellas, las apuestas en directo) generan en el mercado español suponen más de la mitad del total, considerablemente por encima de casino y póquer.



Las apuestas, y en particular, las deportivas, se han hecho cada vez más populares con el tiempo y la historia muestra que las personas siempre les ha gustado la apuesta y los juegos como un tipo de hobby. Esto llevó a la aparición de varios sitios de apuestas deportivas que permiten que cada vez más personas apuesten día tras día. Esta creciente popularidad que se ha producido en los últimos tiempos, le debe mucho al hecho de que nunca fue tan fácil apostar en los deportes como lo es en estos días, gracias al poder de Internet donde puedes encontrar nuevas casa de apuestas en vivo como que ofrece muchos eventos deportivos y tiene bonos competitivos.



Hasta ahora la gente había tenido siempre un número limitado de opciones donde poder apostar, teniendo que ir necesariamente a apostar a los estancos o a las tiendas específicas. Sin embargo, usando sitios de apuestas on-line el abanico de opciones se hace mucho más amplio.



El apostador español sigue prefiriendo, por este orden, al fútbol, al tenis y al baloncesto como los deportes predilectos a la hora de apostar online. La amplia oferta de mercados de apuestas deportivas en directo y la opción de poder seguir por televisión un evento deportivo en el que queramos apostar mientras tiene lugar la acción, hace además que sean cada vez más los que se inclinen por las llamadas apuestas en vivo. Pero, ¿dónde podemos encontrar información relevante a la hora de realizar nuestras apuestas en una u otra web y en un evento deportivo?



Solo tienes que buscar en la red con los términos comparativa de apuestas o de cuotas para encontrar un buen número de páginas web que ofrecen las comparaciones de cuotas en los principales eventos deportivos de todas las webs de apuestas deportivas reguladas en nuestro país, y ello incluyendo también las apuestas en directo. De esa forma, y si dispones de cuenta con más de una casa de apuestas online, estarás en disposición de poder sacar el mayor partido posible a los posibles beneficios generados por tu apuesta gracias a unas cuotas más favorables para un evento o mercado de apuestas concreto.



Pero, además de comparar las cuotas que ofrecen las distintas casas de apuestas, el servicio que te ofrecen estas webs de comparativas no termina ahí. Sin ir más lejos, podrás ver de antemano cuáles son los acontecimientos deportivos del día más interesantes a la hora de apostar, podrás seguir en directo el marcador de los diferentes eventos deportivos, recibir consejos de auténticos expertos a la hora de decidir dónde apostar y, asimismo, tener acceso a completas bases de datos con estadísticas sobre el estado de forma de un equipo o de un jugador, o estadísticas sobre pasados enfrentamientos entre dos equipos, etc. En definitiva, una utilísima herramienta para el apostante cuyo uso recomendamos fervientemente.