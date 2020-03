VASS consolida su apuesta por la conciliación con nuevos talleres Thinkids en días laborables no lectivos Comunicae

lunes, 2 de marzo de 2020, 16:53 h (CET) Por tercer año consecutivo, la empresa líder en soluciones digitales ofrece una iniciativa de conciliación real para las familias en los días laborables no lectivos. Más de 90 niños, de entre 3 y 15 años, han participado durante el pasado viernes y este lunes en talleres que, a través de la creatividad y la imaginación, fomentan la innovación y el espíritu emprendedor Innovación, emprendimiento y conciliación se unen de nuevo en la iniciativa VASS Thinkids que la empresa líder en soluciones digitales VASS ha vuelto a poner en marcha el pasado viernes y este mismo lunes, ambas jornadas laborables para los padres, pero de vacaciones para los más pequeños de la casa.

El objetivo de esta medida, que VASS realiza por tercer año consecutivo, es que los empleados puedan conciliar vida familiar y vida laboral, de manera que mientras desempeñan su labor en las oficinas centrales de la compañía (en Alcobendas), sus hijos aprenden con diferentes talleres en los que, a través de la creatividad y la imaginación, se fomentan la innovación y el espíritu emprendedor.

Durante estos dos días, los menores participantes en VASS Thinkids, de edades comprendidas entre los 3 y los 15 años, tienen el mismo horario que sus padres y madres aunque, en lugar de ocupar el tiempo con actividades curriculares tradicionales, estimulan su talento mediante el juego y el trabajo en equipo.

Al igual que en ediciones anteriores, los menores están divididos en grupos en función de su franja de edad. Los más pequeños, como novedad, realizan un taller musical muy dinámico y divertido, en el que unen inteligencia verbal y música, a través de un ejercicio de RAP infantil con interpretación teatral. Un taller corporal y múltiples juegos indoor típicos de los campamentos de Scouts completan las actividades de los más benjamines.

Por su parte, los más mayores se enfrentan al reto de pensar en cómo sería un mundo sin aplicaciones móviles y en el que la interacción entre hombre y maquina fuera exclusivamente mediante voz e imágenes. A través de este ejercicio de imaginación, se les propone idear y diseñar nuevos dispositivos y servicios, fomentando su espíritu innovador y emprendedor.

En esta ocasión, se han inscrito un total de 95 participantes, siendo estos talleres una de las acciones que mayor repercusión tiene entre los empleados de VASS.

"El compromiso de VASS con sus empleados es firme y por ello volvemos a poner en marcha los talleres Thinkids en nuestras oficinas, ya que somos plenamente conscientes de las dificultades que pueden causar en la familia los días que, siendo laborables, no son lectivos para los niños. Ofreciendo a la plantilla una opción real de conciliación seguimos creciendo como familia y reforzando lazos con los empleados que ven en su empresa un aliado a la hora de organizarse lo mejor posible con sus hijos", apunta Paula Rodrigo, directora global de People & Talent.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.