Dianova participa en el 63º período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas

lunes, 2 de marzo de 2020, 13:03 h (CET) Coorganizando 3 eventos donde se debatirán temas clave del ámbito de las adicciones: medios de comunicación, un actor clave en el campo de las drogas, las barreras en el tratamiento de las mujeres con trastornos de uso de sustancias, la inclusión de los tratamientos de adicción basados en la evidencia de forma integral en los sistemas de salud La Comisión de Estupefacientes (CND), el órgano decisorio de la ONU en materia de drogas, abre su sesión anual del 2 al 6 de marzo en Viena (Austria). Además de los representantes de los Estados Miembros, varios organismos de las Naciones Unidas y otras organizaciones supranacionales así como el mundo académico, estarán también presentes las organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Dianova International.

Entre los muchos temas que se debatirán este año estará la aplicación de los tratados internacionales y, en particular, la votación sobre la clasificación de las sustancias. Se espera que los Estados Miembros examinen la inclusión de 13 nuevas sustancias en las listas de fiscalización internacional; sin embargo, la cuestión más importante a este respecto será el seguimiento dado por los Estados Miembros a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud relativas al cannabis, con un examen de la situación de esta sustancia, que hasta ahora se ha clasificado en la categoría IV, la más restrictiva.

Otro punto clave en la agenda de la CND es la cooperación entre agencias dentro de las Naciones Unidas. A este respecto, "Dianova exhorta a los Estados Miembros a que den mayor visibilidad a la posición común del sistema de las Naciones Unidas en materia de políticas de drogas".

Adoptada en noviembre de 2018, esta posición promueve la colaboración interinstitucional efectiva, proponiendo al mismo tiempo objetivos realistas y humanos, incluyendo la despenalización de la posesión para uso personal, etc.

La contribución de la CND a la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible se discutirá a finales de semana. Como comisión funcional del Consejo Económico y Social, la CND evalúa anualmente su contribución a los Objetivos de Desarrollo. Para Dianova y otras organizaciones de la sociedad civil, se trata de un aspecto fundamental. La Agenda 2030 une a la comunidad internacional en torno al lema "No dejar a nadie atrás", por lo que "instamos a la Comisión de Estupefacientes y a los Estados Miembros a que orienten las políticas mundiales y nacionales en materia de drogas hacia el desarrollo, la salud y el bienestar de las comunidades afectadas y los usuarios de drogas".

Además, la CND debatirá cinco resoluciones de temas varios que van desde la mejora de la recogida y análisis de información, la promoción de la formación en la disponibilidad de sustancias controladas para uno médico y científico a la promoción de la implicación de la juventud en el ámbito de prevención.

Participación de Dianova en la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas

La participación de Dianova promete ser rica participando en tres eventos organizados en paralelo a la sesión de la CND. El primero abordará las barreras en el tratamiento y la recuperación de las mujeres con trastornos de uso de sustancias, el martes 3 de marzo, 9-10 am - sala MOE.

Con la Asociación Proyecto Hombre, Dianova co-organiza un evento para instar a los Estados Miembros a incluir los tratamientos de adicciones basados en la evidencia de forma integral en los sistemas de salud (miércoles 4 de marzo, de 8:00 am a 8:50 am - sala A. Dianova ha suscrito además una declaración escrita (en inglés) a este respecto respaldada por más de un centenar de organizaciones.

Por fin, el último evento, organizado conjuntamente por Dianova y el Gobierno del Canadá, entre otros, estará dedicado a los medios de comunicación, un actor clave en el campo de las drogas (miércoles 4 de marzo, de 8.00 a 8.50 horas - Sala M7).

Los ponentes pondrán de relieve la influencia de los medios de comunicación en la percepción social negativa de las drogas y de quienes las consumen, antes de subrayar cómo los medios de comunicación podrían utilizarse para prevenir el abuso de las drogas y el alcohol, promover el derecho a la salud y reducir la estigmatización de los usuarios.

Dianova además ha presentado una declaración escrita pidiendo una mayor coordinación para aprovechar el poder de los medios de comunicación que forma parte de la documentación oficial de la sesión.

Por último, en calidad de miembro de la Junta del Comité de Viena de ONG sobre Drogas (VNGOC), representantes de la ONG internacional participarán en la sesión informativa de bienvenida, los diálogos informales del período de sesiones, la Asamblea General, así como en un evento organizado por primera vez por el Comité de Viena para sus miembros con el fin de facilitar sus intercambios y encontrar una base común para la acción. Este primer evento se dedicará este año a la prevención.

En conclusión, señalar que está CND será la primera sesión en la que participará la Sra. Ghada Fathi Waly a desde su nombramiento como nueva Directora de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD).

Dianova International

Dianova International es una ONG suiza comprometida con el progreso social que apoya el desarrollo de programas y proyectos destinados a mejorar la vida de las personas en 19 países de 4 continentes. También defiende sus intereses en materia de salud, igualdad e inclusión social en organizaciones y foros internacionales.

Afiliaciones

Dianova International tiene estatus consultivo especial ante el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (ECOSOC), ONG registrada como organización de la sociedad civil ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), mantiene relaciones consultivas con la UNESCO, es miembro del Comité de Viena sobre Drogas (VNGOC), y es miembro del Foro Europeo sobre Drogas de la Sociedad Civil (CSF) en la Comisión Europea.

Para más información, contactar con:

Montserrat Rafel Herrero, Directora General

Teléf. (34) 93 636 57 30

E-mail: montse.rafel@dianova.org " Web: www.dianova.org

