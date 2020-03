Averías más comunes en ordenadores portátiles, informa Rim Mobile

Batería, pantalla, memoria, teclado, disco duro o unidad óptica son algunos de los fallos más habituales en ordenadores portátiles Por norma general, la reparación de averías que se producen en ordenadores portátiles supone un mayor coste que a las averías producidas en ordenadores de sobremesa. Además, ante fallos de cualquier tipo en este tipo de dispositivos es necesario acudir a un servicio técnico de ordenadores especializado, ya que sólo en empresas que ofrecen este tipo de servicio se cuenta con el equipo profesional formado y experimentado, con las herramientas oportunas y los repuestos y piezas necesarias en cada caso (piezas determinadas según la marca).

La principal ventaja que ofrece un ordenador portátil en relación a un ordenador de sobremesa, es la minimización de sus componentes eléctricos, esto quiere decir que si se produce una avería motivada por algún fallo eléctrico, en la mayoría de los casos, será soportado por un alimentador de corriente que es externo y por consiguiente fácil de sustituir.

En cuanto a las averías más comunes registradas en cualquier tienda de reparación de ordenadores, se distinguen:

Sistema de alimentación

Problemas en la batería motivados por no llevarse a cabo un correcto mantenimiento y limpieza en los contacto o al no descargar por completo la batería cada cierto tiempo. Se trata de un componente fácil de sustituir y que no supone un gran coste.

Pantalla

Las averías de la pantalla de un portátil son mucho más frecuentes que las que suele tener un monitor normal.

Teclado

En un portátil este tipo de componente es mucho más delicado que en un teclado de sobremesa. Su sustitución y reparación dependerá en gran medida del modelo y marca.

Disco duro

Ya que están sometidos a un trato peor, dada su característica portátil (desplazar de un lado a otro, lo que implica movimientos bruscos o posibilidad de algún pequeño golpecito o cambios bruscos de temperatura) el disco duro en dispositivos portátiles sufren más averías que en ordenadores de sobremesa.

La dificultad en su sustitución, va a depender de la marca y modelo.

Unidad óptica

En un ordenador portátil, la unidad óptica se encuentra mucho más expuesta que una unidad óptima normal, lo que hace que sus mecanismos estén expuestos a más posibilidades de deterioro que en una unidad convencional.

Memoria

Generalmente, las averías en memorias de portátiles se producen por sobrecargas eléctricas y por cambios bruscos de temperatura.

Placa base y Tarjetas Gráfica o VGA

En este tipo de avería se agrupan fallos en diferentes elementos como son tarjeta de sonido, micrófono, webcam, puertos USB, lector de tarjetas, etc.

La reparación de averías en este tipo de dispositivos consiste en sustituir la placa base a menos que se acuda a una empresa especializada en la reparación de ordenadores (e incluya servicios de microelectrónica).