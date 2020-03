Siete ideas para reformar tu oficina en clave eco

Si bien es cierto que hasta el momento una oficina eco se asociaba a un espacio lleno de plantas y materiales reciclados, lo es también que hoy este concepto va mucho más allá de la decoración de una oficina o espacio laboral y afecta tanto al tema organizativo como al personal.



Y es que, según explican desde la buildtech Splacing, la primera plataforma B2B desarrollada por expertos de la arquitectura e ingeniería para pymes y profesionales, el objetivo principal de una eco oficina es reducir las emisiones de CO2 que producen el efecto invernadero.



Por ello, desde la enseña facilitan algunas pautas y tips para hacer de tu centro de trabajo un lugar ecofriendly, donde trabajo y respeto al medio ambiente van de la mano.



Instalaciones

En la oficina y salas de descanso, instala ordenadores y electrodomésticos de bajo consumo energético. Sustituye las toallitas de papel en el baño por secadores eléctricos, el impacto ambiental de estos es mucho menor.



Desenchufa los cargadores de móviles y equipos electrónicos cuando no se usen, este pequeño gesto ayudará a disminuir el consumo de energía.



Equipamiento

Apuesta por el diseño biofílico introduciendo plantas y elementos naturales, de esta manera humanizarás el ambiente y crearás espacios más frescos y relajantes.



Coloca contenedores de reciclaje por toda la oficina tanto para papel, como para plástico y residuos orgánicos.



Evita el uso del ascensor. Subir y bajar escaleras, además de ahorrar energía te mantendrá en forma.



Utiliza un sistema de filtrado de agua en lugar de botellas de plástico.



Mobiliario

Integra mobiliario respetuoso con el medio ambiente. Muebles fabricados con materiales sostenibles y reciclables.



Revisa las etiquetas y el origen.



Asegúrate que los elementos textiles como moquetas y tapizados estén hechos con fibras no contaminantes y reutilizables en segundo ciclo del producto.



Iluminación artificial

Instala un sistema de iluminación energéticamente eficiente. Utiliza bombillas y pantallas de bajo consumo y luminarias con tecnología LED.



Aprovecha al máximo la luz solar, como recurso natural para ahorrar en la factura de la luz.



Digitalización

Reduce el consumo de papel con formatos digitales y no impresos.



Si es necesario imprimir, utiliza papel reciclado y economiza en la medida de lo posible su uso.



Suscríbete a las publicaciones online en lugar de recibir sus formatos en papel.



Concienciación personal

Utiliza un programa que permita trabajar a distancia desde casa. El no utilizar el coche todos los días para ir a la oficina hará ayudará a reducir la contaminación.



Conciencia al personal a utilizar transporte público o la bicicleta para acudir a la oficina.



Crea una cultura de recuperación y reutilización de elementos básicos de una oficina como es la papelería.



Imprime por las dos caras y utiliza un diseño de página que te permita menos margen y un tipo de letra más pequeño.



Espera a tener la versión final de un documento para imprimirlo, no malgastes papel.



Contagia, transmite y difunde

Contagia de esta cultura al resto de tus compañeros mediante pequeñas acciones diarias



Transmite todos los puntos anteriores de la forma más plana y rápida en tu entorno y trabajo.



Difunde de una manera habitual e interiorizada a tus compañeros y/ colaboradores creando un entorno ecofriendly.



Estos son solo alguna de las medidas que implementándolas poco a poco pueden ayudar a conseguir una oficina más sostenible y ecológica.