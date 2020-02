Frozen II y Si yo fuera rico llegan a Rakuten TV en 4K HDR Comunicae

viernes, 28 de febrero de 2020, 15:07 h (CET) Puñales por la espalda, Le Mans ‘66 y Los ángeles de Charlie completan la lista de estrenos en máxima calidad Rakuten TV llega en marzo con grandes títulos en calidad 4K HDR. La esperada segunda parte del musical de animación, Frozen II, aterriza con un nuevo viaje de la princesa Elsa y sus amigos más allá del reino de Arendelle, en el que tratarán de descubrir el origen de los poderes de Elsa. La comedia española protagonizada por Álex García y Alexandra Jiménez, Si yo fuera rico, llega como otra de las destacadas del mes.

A la oferta de títulos en 4K HDR de Rakuten TV se une también la comedia de suspense estadounidense Puñales por la espalda, protagonizada por un elenco de lujo formado por Daniel Craig, Ana de Armas y Chris Evans. El duelo automovilístico del director James Mangold, Le Mans ’66 llega en 4K HDR junto con la nueva adaptación de Los ángeles de Charlie, protagonizada por Kristen Stewart, Naomi Scott y Ella Balinska, también disponible en máxima calidad.

La oferta de marzo se completa con la comedia romántica navideña, Last Christmas, protagonizada por Emilia Clarke y Henry Golding; el nuevo thriller estelarizado por Luis Tosar, Ventajas de viajar en tren; el drama basado en hechos reales durante la Guerra Civil, La trinchera infinita; el retorno de Mario Casas en Adiós y la argentina La odisea de los giles.

Promoción del mes: Día del padre

Con motivo del Día del padre, Rakuten TV trae una promoción muy especial compuesta por títulos para disfrutar en familia. Una selección que incluye películas de estreno y grandes clásicos que ahondan en la relación entre padres e hijos, tales como, El rey león (2019), Buscando a Nemo, Billy Elliot, En busca de la felicidad y Alegría Tristeza.

Enlace al tráiler de marzo: https://youtu.be/znLeJnUvGkQ

ESTRENOS DE MARZO – Fecha estreno:

Ventajas de viajar en tren: 05/03/20 Si yo fuera rico (4K HDR): 06/03/20 Le Mans ‘66 (4K HDR): 06/03/20 La trinchera infinita: 11/03/20 Frozen II: 13/03/20 Last Christmas: 20/03/20 Puñales por la espalda (4K HDR): 25/03/20 Adiós: 25/03/20 Los ángeles de Charlie (4K HDR): 27/03/20 La odisea de los giles: 29/03/20 Promoción Día del padre:

Alegría, tristeza Big Fish Billy Elliot Buscando a Nemo Captain Fantastic El mejor verano de mi vida El rey león (2019) En busca de la felicidad Padre no hay más que uno Vivir dos veces Rakuten TV

Rakuten TV es una de las plataformas de Video-On-Demand líderes en Europa. Ofrece un servicio de TVOD (VOD transaccional) que ofrece una auténtica experiencia cinematográfica, con los últimos estrenos y en la mejor calidad audiovisual. También incluye una sección AVOD (VOD con publicidad), Rakuten TV Free, con una lista de canales temáticos que abarcan clásicos de Hollywood, contenido local, exclusivo y temático, todo ello de forma gratuita.

Rakuten TV está disponible en 42 países y forma parte de Rakuten, Inc., una de las empresas de servicios de Internet líderes en el mundo, y que ofrece una amplia variedad de servicios para consumidores y negocios, con un foco en el e-commerce, el fintech y el contenido digital. Rakuten, cuya sede central se encuentra en Japón, es el patrocinador del FC Barcelona, los Golden State Warriors de la NBA, la Copa Davis y la Spartan Race, entre otros.

