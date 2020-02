Los beneficios del reposicionador de austro : Dra. Claudia López

La malaoclusión es un problema bastante frecuente entre la población joven. El Reposicionador de Austro ayuda a redirigir el crecimiento de la mandíbula en una dirección favorable Hoy en día se tiende a utilizar la ortodoncia interceptiva cada vez más. Es un tipo de ortodoncia en la que se tratan patologías incipientes y evita que el paciente desarrolle problemas que solo se solucionan en el quirófano con cirugía.

El Reposicionador de Austro es un aparato fijo; lleva una cuña de acrílico que hace que la mandíbula adquiera una posición más anterior. Se trata de un aparato funcional que modifica las estructuras dentoalveolares y esqueletales y que actúa las 24 horas del día.

Gracias al Reposicionador de Austro, se consiguen unos buenos resultados en el correcto crecimiento de la mandíbula. El aparato es óptimo para la adolescencia, ya que ayuda a evitar, en esta etapa del desarrollo, que los incisivos superiores se inclinen hacia afuera. Esta intercepción que posibilita el Reposicionador de Austro, mejora el perfil de manera eficiente.

El Reposicionador de Austro está patentado por la Dra. Austro y sirve para estimular el crecimiento mandibular de pacientes con maloclusión esqueletal e hipoplasia mandibular. Una de sus grandes ventajas es que no necesita la colaboración del paciente. Este reposicionador es cómodo, no dificulta ni la masticación ni la dicción y no es nada doloroso. Una edad ideal para utilizarlo es entre los 10 y 13 años.

En la mayoría de los casos se puede observar que tras utilizar el Reposicionador de Austro hay una mejora significativa en el crecimiento y en la posición mandibular del paciente; los resultados son, por lo tanto, satisfactorios. Se trata de un aparato fijo que a diferencia de otros, no lleva bloques de resina y es mucho más cómodo para el paciente desde el principio del tratamiento, ya que va a poder morder con sus propios dientes.

Clínica de la Dra. Claudia López

La Clínica está ubicada en Basauri, C/Antonio Fernández, 7 Bajo. Cuenta con amplias e innovadoras instalaciones desde donde se presta una gran variedad servicios y especialidades de salud bucodental que permiten dar una respuesta integral a los problemas del paciente de manera individualizada.

El Equipo de la Clínica Dental

La Clínica cuenta con un equipo de profesionales cualificado y especializado, que pondrá todos los medios para solucionar cualquier problema de salud dental. Además, con el objetivo de dar respuesta a la demanda creciente del uso de técnicas innovadoras aplicadas a la odontología, el personal de la clínica está de manera comprometida, en formación continua. Su objetivo es proteger, cuidar y mantener la salud bucodental, con responsabilidad, profesionalidad y cercanía al paciente.