viernes, 28 de febrero de 2020, 14:02 h (CET) Episode One: "Telling a Tale" es el primero de una serie semanal de seis episodios SQUARE ENIX® ha apenas publicado el primer episodio de "The Creation of FINAL FANTASY® XIV: Shadowbringers", una serie de vídeos que invitan a jugadores, aficionados y curiosos a descubrir los secretos del desarrollo de la expansión más reciente de este aplaudido y multitudinario MMO.

"Episode One: Telling a Tale" se centra en la narración y la historia de la expansión, profundizando en los elementos que sirvieron de inspiración para las mentes creativas responsables de este elogiado título. Este capítulo incluye tres relevantes entrevistas que se explayan en la inspiración y momentos creativos para el juego:

Naoki Yoshida (productor y director)

Banri Oda (creador de la historia del mundo y guionista de la historia principal)

Natsuko Ishikawa (guionista de la historia principal) El primer episodio de "The Creation of FINAL FANTASY® XIV: Shadowbringers" puede verse aquí: https://youtu.be/Oe93T6qmFmU

Banri Oda y Naoki Yoshida

La serie completa constará de seis episodios, cada uno de los cuales se centrará en un aspecto diferente del título y contará con la presencia de distintos miembros del equipo de desarrollo que hablarán de su aportación al juego. Los episodios se publicarán los jueves a las 14:00 GMT.

Este es el calendario para los episodios de la serie:

Episodio 1: 27 de febrero

Episodio 2: 5 de marzo

Episodio 3: 12 de marzo

Episodio 4: 19 de marzo

Episodio 5: 26 de marzo

Episodio 6: 2 de abril Los seguidores del canal FINAL FANTASY XIV Online en YouTube podrán ver antes que nadie los nuevos vídeos de la serie "The Creation of FINAL FANTASY XIV: Shadowbringers’": https://www.youtube.com/FINALFANTASYXIV

Twitter y Facebook, contendrán durante las próximas semanas pistas sobre los temas y las personas que protagonizarán los futuros episodios.

