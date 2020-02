Más de 6.500 personas asistieron al Evento Nacional de Herbalife Nutrition Comunicae

viernes, 28 de febrero de 2020, 14:10 h (CET) El Wizink Center fue el espacio escogido para el evento nacional anual de la compañía. Distribuidores de la marca han asistido a sesiones de formación y clases motivadoras, y han podido conocer de primera mano las características de los nuevos productos F1 Sin, con sabor a Frambuesa y Chocolate Blanco, y Tri Blend Select, con sabor a Café Caramelo La compañía global especializada en nutrición y estilo de vida saludable, Herbalife Nutrition, ha realizado el pasado fin de semana su tradicional Evento Nacional anual en las instalaciones del Wizink Center en Madrid, ante más de 6.500 asistentes.

Distribuidores provenientes de todo el país han asistido durante estos tres días a sesiones formativas y conferencias impartidas por profesionales y deportistas de élite como el doctor Julián Álvarez, la alpinista Edurne Pasabán y el distribuidor Edgar Balbás.

El doctor Julián Álvarez- especializado en Medicina Deportiva y Fisiología Deportiva, y miembro del Consejo Asesor de Nutrición de Herbalife Nutrition desde 2006- ha impartido formación en nutrición general a todos los distribuidores.

Edgar Balbás, distribuidor independiente de Herbalife Nutrition, ha formado a los asistentes en aspectos clave como la motivación, ser producto del producto y los buenos hábitos éticos en la venta multinivel. Balbás tiene claro su compromiso con la “industria del bienestar” y la mejora de los estilos de vida.

Por su parte, Edurne Pasabán, ingeniera técnica profesional y alpinista de alto nivel, se ha hecho cargo de la parte motivacional con su charla sobre superación personal. Pasabán fue la primera mujer en subir los 14 ochomiles (las 14 cimas del mundo de más de 8000 metros de altura), un logro que consiguió a través de disciplina, amor propio y afán de superación, cualidades que encajan con la filosofía de Herbalife Nutrition.

Los asistentes han podido también comprobar las características de los nuevos productos F1 Sin, con sabor a Frambuesa y Chocolate Blanco, y Tri Blend Select, con sabor a Café Caramelo.

El F1 Sin, con sabor a Frambuesa y Chocolate Blanco, es un sustitutivo de comida saludable, con alto contenido de proteína de guisante de calidad y 100% libre de gluten, lactosa y soja*, tres de los ingredientes más comunes en las alergias alimentarias que en Europa afectan a más de 17 millones de personas, según la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica (EAACI).

Por su parte, el Tri Blend Select, con sabor a Café Caramelo, es una extensión del Tri Blend Select, con sabor a Banana, elegido Producto del Año 2020 entre más de 10.000 consumidores**, por considerarse uno de los productos más innovadores lanzados en España en el último año.

Tri Blend Select mezcla ingredientes como el guisante, la quinoa y las semillas de lino, cuidadosamente seleccionados, para crear el primer batido de proteínas premium 100% vegano que provee los aminoácidos esenciales en sus proporciones adecuadas.

* El producto preparado no contiene soja cuando se mezcla con leche y no contiene lactosa cuando se prepara con bebida de soja.

** Encuesta a 10.027 individuos del panel de Netquest + test de producto a 100 personas a través de Kuvut en octubre 2019. www.granpremioalainnovacion.com

Sobre Herbalife Nutrition Ltd

Herbalife Nutrition es una compañía global que se dedica a cambiar la vida de las personas con productos nutricionales de calidad y una oportunidad de negocio demostrada para sus Miembros Independientes desde 1980.

La compañía ofrece productos de alta calidad, respaldados por la ciencia, que se venden en más de 90 países por Miembros Independientes, quienes brindan formación personalizada para inspirar a sus clientes adoptando un estilo de vida más saludable y activo. A través de su campaña global para erradicar el hambre, Herbalife Nutrition también se compromete a llevar nutrición y educación a las comunidades de todo el mundo.

Para más información, por favor visitar IAmHerbalifeNutrition.com.

Herbalife Nutrition también invita a los inversores a visitar su página web de relaciones con los inversores en ir.herbalife.com, donde encontrarán toda la información financiera actualizada, así como las últimas novedades.

