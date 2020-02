Schneider Electric se alía con ChargeGuru y Zeplug para ofrecer soluciones de carga de vehículos eléctricos Comunicae

viernes, 28 de febrero de 2020, 13:46 h (CET) Ambas compañías buscan hacer frente al cambio climático y fomentar la movilidad sostenible mediante la descarbonización en todo el territorio español. ChargeGuru y Zeplug se nutren de los equipos de Schneider Electric para ofrecer servicios a particulares, empresas, hoteles y restaurantes, acompañando a los clientes en todo el proceso de contratación, instalación y mantenimiento de los puntos de recarga Schneider Electric, líder mundial en la transformación digital de la gestión y automatización de la energía, se ha aliado con ChargeGuru y Zeplug, empresas líder en la instalación de soluciones de carga para vehículos eléctricos en Francia, para impulsar la movilidad sostenible en el mercado español. Ambas compañías buscan hacer frente al cambio climático y ayudar en la descarbonización fomentando la movilidad sostenible.

ChargeGuru y Zeplug ya trabajan con Schneider Electric en Francia desde hace unos años. Las compañías ofrecen soluciones a particulares, empresas y actores del sector turístico, como hoteles y restaurantes, acompañando a los clientes en todo el proceso: desde la fase inicial de asesoriamiento para la elección de la solución de recarga más adaptada a las necesidades del cliente, la instalación de la misma, hasta el servicio postventa.

Soluciones modernas, sostenibles y económicas

Conducir un automóvil eléctrico supone un ahorro a largo plazo. Si se recarga en casa, se estima que 100 km en electricidad cuestan alrededor de dos euros, en comparación con los ocho euros que supone el combustible de un coche de gasolina para recorrer la misma distancia. ChargeGuru cuenta con simuladores que estiman la cantidad real de ahorro en cada caso, de acuerdo con el tipo de vehículo y el consumo de energía del mismo. También evalúan el tiempo de carga según la autonomía y la potencia del terminal.

ChargeGuru se adapta a las necesidades del cliente proponiendo varias opciones para la recarga del vehículo en el emplazaciento requerido. Tras la visita técnica de un electricista especializado, los asesores de ChargeGuru envían al cliente un presupuesto cerrado y totalmente adaptado a las necesidades del cliente. Por ejemplo, para un punto de recarga en un domicilio en el que el cliente conducía diariamente entre 50 y 100 kilómetros en vehículo eléctrico, un asesor de ChargeGuru le recomendó una estación de carga con una potencia de 7,4 kW. Esta potencia permite recargar de 30 a 40 km de automonía por hora. El modelo de terminal instalado fue el modelo EVlink Wallbox de Schneider Electric.

ChargeGuru trabaja de la mano con Zeplug que propone un servicio de alquiler de puntos de recarga para las empresas. Zeplug ofrece la instalación, el mantenimiento y la gestión de los puntos de recarga. Contratar los servicios de Zeplug no requiere ninguna inversión inicial, tan solo adherirse a una tarifa mensual. Tanto ChargeGuru como Zeplug cuentan con los equipos especializados de Schneider Electric.

Un servicio completo y con ‘know-how’

ChargeGuru y Zeplug innovan en este sector con una propuesta completa y digital. La empresa se basa en una red de profesionales seleccionados por su experiencia y la calidad de sus intervenciones, garantizando un servicio personalizado basado en su know-how.

Esta alianza refuerza la apuesta de Schneider Electric en adoptar y fomentar la movilidad eléctrica en España. El grupo cuenta con soluciones de extremo a extremo para cubrir toda la cadena de valor de la infraestructura de carga de los vehículos eléctricos. Concretamente, su propuesta incluye servicios de consultoría para ayudar a los clientes a elaborar estrategias, planficiar, diseñar, instalar y mantener sistemas inteligentes de carga; también administración de energía y microrredes, mantenimiento predictivo y análisis de datos, entre otros.

ChargeGuru y Zeplug trabajan con instaladores que forman parte del programa EcoXpert de Schneider Electric, la red mundial de especialistas cualificados, formados y certificados por el grupo para dar soluciones en los campos de gestión de la energía, automatización de edificios terciarios y residenciales, redes de telecomunicaciones y eficiencia energética. El programa proporciona a las empresas adheridas herramientas para hacer crecer su negocio y diferenciarse de sus competidores, estando siempre a la vanguardia de las últimas soluciones.

Impulsar el despegue del coche eléctrico

El vehículo eléctrico está encontrando dificultades para despegar en el mercado español, y una de ellas es la limitada red de carga pública a escala nacional. Según datos de Anfac (Asociación Nacional de Fabricantes de Coches y Camiones), en España hay alrededor de 2.900 conectores públicos de más de 11 KW —esta potencia permite cargar un turismo al 80% en aproximadamente seis horas—. Cerca de la mitad están en Madrid y Barcelona, si bien existen carreteras en otras partes del país con trayectos de más de 150 km en los que no hay ni un solo punto de carga.

Los expertos aseguran que España está a la cola de Europa en movilidad eléctrica y que hace falta un plan de infraestructura de puntos de recarga que estén interconectados, con el fin de facilitar que el usuario pueda moverse con libertad con un vehículo eléctrico por todo el país. Mientras tanto, la alianza de Schneider Electric, ChargeGuru y Zeplug se presenta como una oportunidad para hacer frente al problema del avance de la movilidad eléctrica, garantizando una instalación asesorada y con un buen servicio de mantenimiento y atención postventa.

