Canal Trader hace el trading accesible a todo el mundo a través de YouTube

viernes, 28 de febrero de 2020, 11:46 h (CET) Este nuevo portal de Internet es una nueva plataforma online pensada para que cualquier persona pueda aprender a invertir dinero en la bolsa Normalmente se piensa en el trading -la inversión en bolsa a través de activos o divisas- como una actividad compleja e inaccesible sin una larga formación. Canal Trader, un nuevo portal de Internet con canal de YouTube centrado en el mundo de las inversiones bursátiles, llega al mercado para democratizar las inversiones y mostrar como cualquier persona puede convertirse en un trader profesional a través de una formación sencilla y comprensible.

“Existe la falsa creencia de que todo lo relacionado con la bolsa, inversiones, trading, es un mundo reservado a unos pocos especialistas en la materia”, señala Francisca Serrano, directora de La Factoría. “Sin embargo, esto no es del todo cierto. Hay que dedicar tiempo al aprendizaje, pero el trading es una forma viable para conseguir la libertad financiera, conciliar la vida familiar, empezar en una nueva profesión, o tener unos ingresos extra.”, añade Serrano.

Los expertos de Canal Trader desvelan las principales claves para comenzar a invertir:

Controlar las emociones: saber mantener bajo control las emociones y ser analítico en cada momento es fundamental. Valentía sí, pero no temeridad.

Gestión del dinero: es necesario establecer unos límites sobre la cantidad máxima que se puede invertir con el objetivo de evitar problemas económicos.

Tomárselo en serio: invertir en bolsa no es ningún juego, así que sólo se debe destinar cantidades de dinero que no pongan en riesgo el día a día.

Alejarse de los mitos: no creer en las historias de personas que ganaron una fortuna invirtiendo poco y sin apenas conocimiento. Puede llegar a ocurrir, pero es muy difícil que se dé en la vida real, así que hay que tener los pies en el suelo

YouTube, la plataforma idónea para democratizar el trading

El objetivo de Canal Trader, que en tan sólo dos semanas desde su lanzamiento ha superado las 355.000 visualizaciones, es “democratizar” el trading, en otras palabras, permitir a todo aquel que tenga curiosidad por la bolsa de valores o analizar inversiones obtener los conocimientos necesarios para adentrarse y dar los primeros pasos en un mundo que, hasta ahora, era desconocido. Para ello, ha creado TRADERS, un programa que se emite a través de YouTube con un revolucionario formato en el que 16 participantes de distintos entornos profesionales (ninguno relacionado con el ámbito bursátil) aprenderán las claves para invertir en bolsa.

“Aunque el mundo de las finanzas es complicado, el objetivo de TRADERS es eliminar barreras y mostrar que cualquiera puede aprender a manejarse y a disfrutar del mercado de valores. Para ello, nada mejor que una plataforma tan grande y accesible a todo el mundo como YouTube”, destaca Josep María Mainat, ideólogo de este revolucionario formato y creador de otros formatos exitosos como Crónicas Marcianas, Operación Triunfo o ¡Mira Quién Baila!

Para más información sobre Traders: http://bit.ly/Prensa_TraderCanal

