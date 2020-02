La Organización Mundial por la Paz junto al World Humanitarian BANK presentan la criptomoneda Paz Coin Comunicae

jueves, 27 de febrero de 2020, 16:50 h (CET) La Fundación PAZ, que está a cargo del proyecto blockchain de la Organización Mundial de La Paz, y el Banco Internacional WHBANK, organizarán el Meetup conjunto en España el lunes 2 de marzo donde se presentará la criptomoneda Paz Coin y el programa del ferrocarril del milenio que recorrerá el continente americano y africano. Esta reunión se celebrará en el Casino de Madrid Madrid acoge el lunes 2 de Marzo la presentación de dos ambiciosos proyectos de la Organización Mundial por La Paz: La presentación de la criptomoneda Paz Coin y la presentación del programa del ferrocarril del milenio que conectará el norte y el sur de los continentes americano y africano. Miles de kilómetros de líneas de ferrocarril que espera comenzar en 2022.

Paz Systems, la primera plataforma de remesas de blockchain que ha sido colaborada con bancos internacionales y acreditada oficialmente por organizaciones internacionales, llevará a cabo esta reunión en el "Casino de Madrid". La presentación ha levantado atención y expectativa de los medios y la gente de negocios por la magnitud de los dos proyectos que se presentarán.

Durante el evento, además, se discutirá la relación entre el World Humanitarian Bank (WHBANK) y AIIB (Asia Infra Investment Bank) y el método de envío internacional que utiliza el sistema PAZ sobre el megaproyecto intercontinental de mega ferrocarriles, que es uno de los proyectos de OMPP / WOFP y WHBANK. Se presentará el papel de WHBANK en la construcción de los mega ferrocarriles y los 12 años de trabajo de Carlos Peralta, presidente de OMPP / WOFP.

El proyecto ferroviario de la Organización Mundial por la Paz (OMPP / WOFP) no sólo es ambicioso sino que también, a gran escala, penetra en áreas económicamente necesitadas. Es un programa de beneficio mutuo basado en el deseo de paz mundial. Primero se introduce el Sistema PAZ, que es una solución óptima para el transporte, distribución y remesas de pagos para el desarrollo local, recursos, granos, etc.

El Banco Internacional de WHBANK se inscribe como una institución financiera de datos sobre pobreza y su integración con el Sistema PAZ, WHBANK y BRIC (nuevos motores de crecimiento en la economía mundial, incluidos Brasil, Rusia, India y China). Se presentarán otros roles, así como el rol y el progreso de los hospitales y las instalaciones de curación, que serán anunciados por Carlos Tello, presidente de WHBANK.

