Andalucía será pionera en la creación de talleres destinados a la regeneración de arrecifes de coral

jueves, 27 de febrero de 2020, 16:31 h (CET) El programa "Restaura Coral" pretende frenar el cambio climático y generar formación y empleo de calidad a través del emprendimiento azul y la restauración del medio marino España acoge durante este año 2020 el primer programa cofinanciado por el Fondo Social Europeo y en colaboración con la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Transición Ecológica, que trabaja en la implementación de programas pioneros que contribuyan a frenar el cambio climático y generar formación y empleo de calidad a través del emprendimiento azul y la restauración del medio marino. El lugar elegido para dar comienzo a este proyecto es Andalucía.

Oscar Caro, Director Creativo del programa Restaura Coral, señala: "Restaura Coral contribuye, en el marco de la Agenda 2030, al compromiso internacional que pone el foco en las personas y el planeta e impulsa la economía circular en el entorno de la Unión Europea, posicionando España y las regiones de Andalucía, Galicia e Islas Baleares a la vanguardia de Europa, como referente en desarrollo sostenible e impulsor de modelos innovadores para contribuir a la transición ecológica, la restauración de los ecosistemas y frenar el aumento de la temperatura de los mares y océanos".

Málaga será la primera ciudad de España donde se ponga en marcha el novedoso programa Restaura Coral que está cofinanciado por el Fondo Social Europeo en colaboración con la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Transición Ecológica.

Mediante diferentes acciones formativas y de innovación social, Restaura Coral capacitará a más de 50 participantes para que desarrollen y mejoren sus competencias emprendedoras en un área tan innovadora como la restauración del medio marino a través del impulso de nuevas iniciativas emprendedoras relacionadas con la restauración del coral y de los arrecifes. Los talleres están dirigidos a desempleados y las inscripciones a las acciones gratuitas cofinanciadas por el FSE para la formación y un empleo de calidad son limitadas y pueden realizarse a través de fse@restauracoral.com

En total, se realizarán cinco talleres que se impartirán en Impacthub Málaga a partir del 4 de marzo y que van dirigidos a personas demandantes de empleo, trabajadoras, autónomas y residentes en Andalucía y cuenta con el apoyo y colaboración de la Fundación Biodiversidad, el Programa Emplea Verde, la Unión Europea, Eleven e Intemares.

El programa Restaura Coral contribuye a dar respuesta a las siguientes problemáticas ambientales y sociales de actualidad:

Reducir la erosión costera y la contaminación atmosférica a través de iniciativas de recuperación de los arrecifes y colonias de coral.

Impulsar la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad marina.

Promover las oportunidades laborales de colectivos en riesgo de exclusión social como son las personas con diversidad funcional y los jóvenes menores de 35 años, a través de modelos de negocios azules que impacten de forma positiva en la conservación y recuperación de los ecosistemas y los hábitats marinos.

Promover el turismo sostenible y la economía circular y azul, contribuyendo a la competitividad internacional de la Unión Europea, a la eficiencia en el uso de los recursos, a la creación de empleo y al nacimiento de nuevas fuentes de crecimiento, salvaguardando la biodiversidad, protegiendo el medio marino y preservando así los servicios que prestan los ecosistemas marinos y costeros si se mantienen sanos y fuertes. Importancia de los Arrecifes Corales

En los arrecifes coralinos del Planeta se produce el 80% del oxígeno indispensable para nuestra vida. Los arrecifes de coral no son plantas ni rocas, son animales coloniales, de los cuales depende hasta el 25% de las especies marinas, y los expertos estiman que la población de esta especie ha disminuido un 80% en los últimos cien años. El Programa de la Organización de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, promovió la Iniciativa Internacional de arrecifes de coral declarando 2018 como el Año Internacional del Arrecife, e impulsó una campaña mundial para crear conciencia sobre el valor y la importancia de estos especímenes, las amenazas a su sostenibilidad, y motivar a los ciudadanos, empresas y Gobiernos a tomar medidas para protegerlos.

Los arrecifes de coral españoles son colonias coralinas repartidas por todo el territorio marítimo español. España es de los primeros países europeos en cuanto a biodiversidad marina. En la actualidad existen más de 200 especies de corales en el Mediterráneo, de las 5.600 descritas en el mundo. En Andalucía se ha detectado la presencia de una importante población de corales en distintas regiones, un ejemplo es el coral anaranjado (Astroides calycularis) que se encuentra en los fondos marinos del litoral de la ciudad de Cádiz, o la especie Dendrophyllia ramea, vulnerable a la extinción según la última revisión de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza sobre el estado de conservación de los corales del Mediterráneo y cuya población más somera se encuentra en los fondos de la Zona de Especial Conservación Acantilados y Fondos Marinos de la Punta de la Mona en el litoral de Granada. Este tipo de corales forman colonias muy frágiles y ramificadas, que generan oxígeno, limpian las aguas y potencian la biodiversidad marina dada su asociación con el ciclo vital de muchos organismos marinos. El coral puede vivir más de 100 años, crece entre 3 y 5 mm anuales y es una herramienta fundamental para aportar soluciones reales al cambio climático y al cuidado del Planeta.

El uso de metodologías participativas y la puesta en práctica de medidas de accesibilidad universal y reducción de la huella ambiental, incluyendo el no uso de papel, la cooperación con entidades locales y proveedores km 0 o la reducción y compensación de las emisiones de CO2 generadas, son parte del plan integral de sostenibilidad de #Restaura coral que trabaja para inspirar a las personas, entidades y empresas con el objetivo de impulsar un cambio de paradigma generalizado a través de un compromiso real y cuantificable con el medio ambiente y las ciudades y comunidades sostenibles.

Los escenarios y proyecciones indican que de aquí a 2030 la Economía Circular puede generar un beneficio de 1,8 billones de euros en el conjunto de la Unión Europea, lo que supone 0,9 billones más que el actual modelo de economía lineal. Según el Programa de Acción de Residuos y Recursos de la UE, la economía circular, además podría generar cerca de tres millones de puestos de trabajo y reducir en 520.000 el número de desempleados en los Estados miembros para el año 2030.

