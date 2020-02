PLUUMBER App, una plataforma donde encontrar profesionales de confianza Comunicae

jueves, 27 de febrero de 2020, 16:38 h (CET) ¿Avería en casa? ¿Remodelar el salón? ¿Pintar la habitación? ¿Montar ese armario recién comprado que parece una misión imposible? 'La mejor app de reformas, Pluumber APP, es la solución'. Ayuda a encontrar fontaneros, pintores, albañiles, electricistas, carpinteros, manitas, y todo tipo de profesionales que se pueda imaginar, de forma gratuita y sencilla Pluumber App cuenta con más de 100 profesionales por provincia, de todas las categorías, y una media de 20 solicitudes por día por parte de particulares. Estos datos suponen un aumento del 25% en registros con respecto al trimestre anterior.

Se pueden recibir hasta tres presupuestos, sin ningún tipo de coste. Además, gracias a las valoraciones y comentarios de los particulares, se tiene una continua evaluación del trabajo de cualquier profesional o empresa que se haya registrado en la plataforma, ofreciéndose, de este modo, un buen servicio de calidad que cumpla las expectativas de los particulares.

¿Por qué usar Pluumber App?

Miles de profesionales llegan a los usuarios en el momento en el que solicitan presupuesto. El usuario, después de rellenar un cuestionario, recibe, un mínimo, de tres presupuestos de profesionales y empresas dispuestos a satisfacer sus demandas. Un fontanero, un electricista, un pintor, un manitas, un cerrajero, un albañil, un carpintero, un jardinero, un cristalero, etc. Da igual lo que se necesite, en tres pasos y en menos de un minuto, se podrá solicitar el servicio que necesite. Además, Pluumber ofrece varias presupuestos de profesionales para elegir el que mejor se adapte a las necesidades de los clientes.

En Pluumber, los profesionales pueden encontrar clientes o particulares que requieran sus servicios de forma rápida y sencilla, sólo se deberán registrar en la App e indicar qué servicios ofrecen. Podrán prestar sus servicios a miles de usuarios que los requieran.

Otro factor importante, es que Pluumber App no cobra comisiones por trabajo encargado o realizado.

En definitiva, Pluumber APP une a profesionales del sector servicio y a particulares que necesiten su asistencia para resolver cualquier trabajo, ya sea de pintura, de fontanería o de mudanza.

'Miles de profesionales de confianza al alcance, construye sueños con Pluumber App'.

