Qustodio lanza ‘Tus Sitios’, una nueva funcionalidad de su herramienta de geolocalización

jueves, 27 de febrero de 2020, 15:42 h (CET) 7 de cada 10 niños españoles de 8 a 12 años no van solos al colegio por la distancia y la intranquilidad de los padres Qustodio, plataforma líder en seguridad y bienestar digital para familias, ha lanzado a nivel mundial ‘Tus Sitios’, una nueva herramienta que complementa su servicio de geolocalización Localizador Familiar y ofrece a los padres una mayor tranquilidad y a los hijos una mayor libertad fuera de casa. Así, esta función notifica automáticamente a las familias cuando los más pequeños llegan o salen de cualquier lugar que hayan designado previamente.

Esta nueva herramienta de Qustodio llega en un momento en el que las familias viven cada vez más preocupadas por la seguridad de sus hijos fuera de casa. De hecho, 7 de cada 10 niños españoles de 8 a 12 años no van solos al colegio principalmente por la distancia al centro escolar y la intranquilidad que sienten padres y madres si no los ven entrar en la escuela, según un estudio de Audi Attitudes.

El funcionamiento de “Tus Sitios” se basa en un mapa de geolocalización donde definen de forma conjunta y seleccionan cualquier lugar al que acuden regularmente los menores o al que tienen prohibido ir. De esta forma, la plataforma avisa automáticamente, por ejemplo, cuándo los hijos entran y salen del colegio, cuándo llegan a casa o si han atravesado un barrio o zona peligrosa.

Como ha explicado Manuel Bruscas, vicepresidente de Producto de Qustodio. "El objetivo de ‘Tus Sitios’ no es ejercer un control absoluto sobre la rutina diaria de los más pequeños de la casa, sino asegurar la tranquilidad de las familias al darles la capacidad de encontrar fácilmente a sus hijos si lo necesitan o si ven que algo no marcha como debería”.

Esta herramienta se complementa con otra nueva función para el servicio de geolocalización de Qustodio, que ahora cuenta con una línea de tiempo que muestra todos los sitios en los que ha estado el menor de edad durante los últimos 30 días. Además, todas estas localizaciones reportadas pueden ser añadidas a “Tus Sitios” pulsando simplemente un botón.

Esta actualización complementa la herramienta Localizador Familiar de Qustodio, que permite visualizar en tiempo real la ubicación de todos los miembros de la familia en un mapa. Localizador Familiar es compatible con dispositivos Android e iOS y está incluido dentro de los planes premium de la plataforma.

