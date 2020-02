Hotel Clement Barajas triunfa con sus descuentos de hasta el 15% en reservas web Comunicae

jueves, 27 de febrero de 2020, 12:42 h (CET) A través de esta promoción sin precedentes, esta popular cadena hotelera de Madrid buscará incentivar la demanda de reservas online en sus más de 70 habitaciones, situadas a pocos minutos del Aeropuerto de Barajas y de los recintos feriales de IFEMA ¿Conseguir una rebaja del 15% reservando online? El Hotel Clement Barajas sorprende al lanzar este descuento en todas sus habitaciones realizando la reserva a través de su página web. "Siempre recibirá un trato preferencial reservando en nuestra website", explican desde este hotel de cuatro estrellas, que asegura disponer de "diferentes ofertas y promociones para que cada cliente elija la que mejor se ajuste a sus necesidades".

Cada vez son más los turistas que deciden reservas desde el sitio web del alojamiento en lugar de hacerlo vía Booking u otras plataformas similares, según el último estudio de SiteMinder. Y es que las ventas directas no sólo aceleran la tramitación de la reserva sino que reducen su precio, al suprimir las comisiones de intermediarios. Para la reputada cadena Clement Hoteles, reservas online es la mejor forma de obtener «una atención aún más personalizada, mayor agilidad en los trámites de reserva, mejores descuentos y una política más flexible para cualquier cambio en la reserva».

Los huéspedes del Hotel Clement Barajas tienen, además, una poderosa razón para tramitar su reserva telemáticamente: el cupón del 15% de descuento que esta cadena aplica al precio de todas las reservas efectuadas online. Con el código ‘CLEMENT15’, sus clientes pueden conseguir esta rebaja de manera inmediata.

Para realizar la reserva es necesario visitar su espacio web (www.clementhoteles.com), cumplimentar un breve formulario online y los detalles referentes a la tarjeta de crédito del titular de la reserva (a modo garantía), introduciendo el código ‘CLEMENT15’ en la casilla «Cód. Promocional».

"Las reservas con códigos de descuento promocionales", apuntan desde el Hotel Clement Barajas, "no pueden beneficiarse de otros descuentos o promociones". La entrada permitida se inicia desde las 13,30 horas del primer día de la reserva; las salidas, por su parte, se efectuarán antes de las 12,00 horas del último día. En el caso de necesitar cancelar la reserva, la misma será gratuita hasta las 18 horas del día de llegada del cliente.

Hotel Clement Barajas, la mejor opción para alojarse cerca del Aeropuerto de Barajas y de IFEMA

Desarrollado en 2004 como el primer hotel del grupo Clement, este alojamiento se define como "una experiencia única en un lugar privilegiado, con múltiples posibilidades, a unos pocos minutos del aeropuerto de Madrid". Y es que la cercanía del Hotel Clement Barajas con destinos tan relevantes como el Estadio Wanda Metropolitano, los recintos feriales de IFEMA o el Aeropuerto de Barajas lo convierten en la mejor opción.

Pero además, "el confort y una relación calidad-precio excelente" avalan al Hotel Clement Barajas, poseedor de una oferta gastronómica de primer nivel, con "una cocina tradicional, especializado en pescados y mariscos" en su Restaurante Miravalles.

"Si suele viajar a Madrid por negocios, con la familia o pareja", explican los profesionales de esta cadena hotelera de Madrid, "le recomendamos contacte directamente con el hotel para conseguir su mejor tarifa".

Acerca de Clement Hoteles

Clement Hoteles es una cadena hotelera de Madrid que actualmente gestiona el Hotel täCH y el Hotel Clement Barajas. Cuenta con diversas actividades de ocio y deporte, en un entorno donde calidad, confort y diseño se dan la mano de manera espectacular.

