Pro Hunting Spain sorprende con el lanzamiento de su nueva pÃ¡gina web

jueves, 27 de febrero de 2020, 12:26 h (CET) Con la renovación de su espacio web, esta firma de viajes de caza a medida acercará su servicios a los consumidores de móviles, tablets y desktop. Las cacerías del muflón y el jabalí, los alojamientos en entornos privilegiados o la tramitación de licencias y seguros de caza, entre otros, están presentes en la oferta de Pro Hunting Spain Pro Hunting Spain (PHS) comienza este 2020 con una página web renovada, moderna y funcional, adaptada a las necesidades de los internautas de hoy y de mañana. Entre sus novedades destacan la navegabilidad mejorada para los mobile users, una mayor seguridad y privacidad y un diseño vanguardista, inspirado en el branding de esta popular popular empresa de viajes y servicios de caza.

'La excelencia en el servicio' forma parte de la filosofía de Pro Hunting Spain, estando presente no sólo en su catálogo de servicios. También ha influido en la actualización del diseño de su sitio web (prohuntingspain.com), basado en Wordpress, el CMS más popular y fiable de internet, presente en el 35% de este entorno.

El verde oliva y el caqui, tan vinculados a la caza y los deportes outdoors, sobresalen en el diseño web de Pro Hunting Spain, con un menú en su cabecera o header que facilita la navegación: ‘PHS’, ‘Perdices’, ‘Caza tradicional’, ‘Especies’, ‘Servicios’, ‘Caza y Familia’ y ‘Contacto’ son los elementos disponibles en dicho menú, presentes también en el parte inferior (footer), junto con una descripción de la empresa. En la sección final figuran igualmente enlaces de interés legal (‘Aviso Legal’ y ‘Política de Cookies’) y las redes sociales de Pro Hunting Spain, donde esta firma de viajes cinegéticos cuenta con una creciente comunidad de seguidores.

Entre la cabecera y el footer, la web Pro Hunting Spain detalla sus servicio, su oferta de valor y otras informaciones de interés para sus clientes. A diferencia de otros sitios webs, PHS cuenta con una versión responsive, accesible para usuarios de móviles y tablets con la misma fluidez y navegabilidad que disfrutan los usuarios de desktop.

Esta navegabilidad multi-dispositivo se debe a la capacidad de sus textos e imágenes para adaptarse a las limitaciones de pantalla de estos smartphones y tablets. Por otra parte, los menús han sido comprimidos en un menú hamburguesa, así conocido por su icóno formado por tres líneas horizontales, que recuerda a las capas de este conocido plato de fast-food.

Comprometidos con la ciberseguridad y bienestar de sus clientes, la web Pro Hunting Spain dispone de certificado SSL (Secure Sockets Layer), un novedoso protocolo de autenticación y encriptación que mejora la seguridad y privacidad de las transferencias online de datos.

Más allá de su nueva página web: por qué los amantes de la caza confían en Pro Hunting Spain

Con más de 10 años de trayectoria, Pro Hunting Spain ha sabido ganarse un lugar especial en el sector cinegético. Una de las claves de su éxito es la personalización del servicio ofrecido. «Nos ponemos en su lugar, en el diseño y elaboración de experiencias para diferentes perfiles de cazadores», explica el equipo detrás de PHS.

Pero además, Pro Hunting Spain cuenta con guías y colaboradores locales, que les permiten ampliar su círculo de competencia y la calidad de sus servicios, pues su equipo "trabaja directamente en el destino con cazadores locales, creando productos diferentes al resto del mercado".

El catálogo de servicios de Pro Hunting Spain cuenta con una alta especialización, siendo este su enfoque más diferenciador; sus profesionales no pretenden abarcar todas las experiencias, sino dar soporte a "pocos destinos pero muy bien elegidos, donde nos hemos especializado para poder garantizar el mejor servicio".

Avalado por una década de experiencia en este sector, Pro Hunting Spain seguirá satisfaciendo las necesidades de los amantes de la caza, ahora también en entornos 2.0 gracias a su nueva página web.

