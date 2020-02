GN Hearing destaca a los Héroes de la Audición cuyas vidas no se ven limitadas por la pérdida auditiva Comunicae

jueves, 27 de febrero de 2020, 09:26 h (CET) La firma danesa se une a la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el propósito de motivar a las personas para que no permitan que la pérdida auditiva limite sus vidas. Lo hace a través de la iniciativa filantrópica 'Héroes de la Audición' que extiende a todo el mes de marzo el mes de la audición, a partir de la celebración del Día Mundial de la Audición (World Hearing Day) GN Hearing trabaja desde hace décadas para conseguir que la pérdida auditiva de las personas no limite sus vidas en ningún sentido. Hitos tecnológicos como las adaptaciones binaurales, la conectividad de la ayuda auditiva con cualquier dispositivo electrónico, o su conexión, sin dispositivos intermedios, a smartphones y tablets Apple y ahora Android han logrado que cientos de miles de personas con hipoacusia de todo el mundo puedan vivir sus vidas con la plenitud que otorga gozar de una audición perfecta.

Pero además de invertir un gran porcentaje de sus recursos en la creación de innovaciones destinadas a mejorar la vida de las personas, Grupo GN trabaja codo a codo con los audiólogos de todo el mundo también para concienciar a la sociedad sobre la importancia que tiene conservar la audición en cada momento de la vida, empezando por la prevención, en el caso de los más jóvenes. Campañas como Salva Tus Oídos, o las que se ponen en marcha anualmente con motivo del World Hearing Day (3 de marzo), son magníficos ejemplos de ello.

Y, si en 2019 GN Hearing, de la mano de la OMS, llamaba la atención sobre la importancia de la identificación temprana y la intervención para solucionar la pérdida auditiva, antes de que menoscabe en ningún sentido la calidad de vida de quienes la sufren, en 2020, va a extender a todo el mes de marzo el WHD. Y lo va a hacer poniendo en valor a los Héroes de la Audición.

¿Qué es el mes mundial de la audición?

La pérdida de audición es un desafío global; 466 millones de personas en todo el mundo padecen hipoacusia. El número continúa creciendo. En España hay 1.064.000 personas que viven con algún nivel de pérdida auditiva, es decir, el 2,3% de la población española.

El mes mundial de la audición es una campaña global iniciada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). A través de una iniciativa única, que reconforta con los semejantes, insta a las personas a que no permitan que su pérdida auditiva limite sus vidas.

GN Hearing se suma a esta campaña de concienciación mundial apoyando el lema elegido por la OMS en el año 2020, 'Audición para toda la vida: no dejes que la pérdida de audición te limite'. Además de una campaña de relaciones públicas dirigida a medios generalistas, GN Hearing, en lugar de limitarse a un único día (3-3), va a extender la campaña de concienciación a todo el mes de marzo. Así, GN Hearing va a promover el hashtag #MyHearingHero en las redes sociales, para homenajear a las personas que están redefiniendo lo que es posible hacer, aun con pérdida auditiva. El objetivo de esta campaña es no sólo sensibilizar a la sociedad, sino también inspirarla en la consecución de nuevas metas y ofrecer a estos héroes el reconocimiento que merecen. “Alentamos a los audiólogos a promover este hashtag en sus redes sociales para llegar a un público más amplio, y para que en cada familia puedan etiquetar a su héroe de la audición, compartiendo sus historias”, señala Elisa de Amescua, directora de Marketing de GN Hearing.

Con el fin de potenciar el éxito de las iniciativas de los audioprotesistas, verdaderos aliados de GN Hearing, la firma danesa pone a su disposición material de apoyo para sus negocios, online y offline. En ambos casos, ha sido diseñado para contribuir decisivamente al éxito de cada campaña individual, generando visitas al gabinete.

El material online contiene banners, con los que promover el mes de la audición, publicaciones para redes sociales, mini guía con texto y ejemplos para utilizar o adaptar en las páginas de Facebook de cada centro auditivo. El material offline es igualmente atractivo y útil en el día a día del profesional de la audición.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Crece el número de lectores en España según la Federación de Gremios de Editores de España PLUUMBER App, una plataforma donde encontrar profesionales de confianza Andalucía será pionera en la creación de talleres destinados a la regeneración de arrecifes de coral Las Proptech dibujan el futuro del sector inmobiliario, según Instituto de Valoraciones La anticipación tecnológica constituye un factor clave para la defensa de la seguridad y bienestar