Rosa Más es bióloga experta en derechos de los animales, movimiento en la que es activista. Es vegana. Ha realizado numerosos informes sobre distintos animales coadyuvantes a denuncias contra el maltrato y uso en circos, zoos, ganaderías, acuarios y otros lugares de explotación animal. Da charlas regularmente en centros estudiantiles sobre los derechos de los animales, veganismo y antiespecismo. Entre el enorme trabajo que realiza, uno de sus objetivos en la actualidad es ayudar a que el menú vegano se instaure en las aulas del estado español, como opción real para los niños que ya requieren tal menú exento de crueldad animal.



Rosa, ¿cómo comenzaste a luchar en este terreno?

Conocí a través de internet la asociación FEUMVE, que se ocupa de este asunto. FEUMVE está integrada sobre todo por madres que ven vulnerado su derecho a la conciliación familiar al no poder dejar a los pequeños en los comedores. Así se conculca el derecho de los niños a desarrollarse según sus principios éticos y el derecho a la vida de los demás animales. Normalizar el veganismo también es luchar contra el acoso escolar que siempre se ejerce sobre el "diferente". Me pareció que hacían una gran labor, muy necesaria y desconocida y que causa gran sufrimiento en muchas personas, y en los demás animales por descontado. Me indigna que a los niños no se les permita ser solidarios solo por la dejadez administrativa.



A día de hoy ¿qué panorama tenemos respecto al tema tratado?

Hay centros escolares que ofertan opciones vegetales en diversas localidades, habitualmente depende de la buena (o mala) voluntad del colegio. La administración suele desentenderse, como es lo habitual, a pesar de que la legislación, siempre cutre y desfasada, sí contempla que se respeten los principios religiosos o éticos (en nuestro caso, éticos). Los menús pueden ofertarse desde la misma guardería donde es posible. Generalmente se encargan de los menús empresas privadas de catering que pueden elaborar menús vegetales supervisados por nutricionistas. Es un problema de las instituciones, el problema y la solución.



¿En otros países se ha avanzado más? Hay países como Portugal, Dinamarca, la India... donde están mucho más adelantados en este terreno.



Hablaste antes del acoso que sufren muchos jóvenes vegetarianos, por serlo. Una de las mamis tiene que tachar lo que no quiere que coman sus niñas, a veces el alimento se queda muy pobre y además tienen que aguantar impertinencias, incluso directamente bullying.



¿Qué ofensas o frenos han de soportar los padres? ¿Conoces alguna anécdota que despunte más que las demás?

Comentarios ofensivos en cuanto a que no cuidan correctamente de sus hijos a pesar de ya está aceptado por la comunidad científica que una dieta vegetal es adecuada en cualquier momento de la vida, incluso el embarazo y la infancia.Los propios niños tienen que soportar groserías del tipo: “te vas a morir por falta de proteínas”, dichas tanto por otros pequeños o por familiares de éstos. De este modo se favorece la marginación.



¿Qué ejercicios sociales realiza la asociación para normalizar e implantar?

Estamos ahora recogiendo y entregando miles de firmas, recogidas a través de las redes sociales y de modo presencial a las diferentes instituciones de Educación con diferente fortuna. Participando en ferias y festivales, organizando charlas para dar a conocer este problema y por supuesto para presionar a las instituciones.



Cuéntame algo sobre esto: "la distinta fortuna" que comentas en que son recibidas las firmas en las instituciones.

La compañera que inició esta campaña vive en Euskadi. Allí se jactan de ofertar menú vegetariano en las escuelas; sin embargo, se trata de una opción que incluye productos de origen animal y además nutricionalmente paupérrimo. En la Comunidad Valenciana el Consell no pone el menor inconveniente a la opción vegetal en los comedores, solo hay que solicitarlo en el centro.



Si imaginásemos el Estado español desde arriba y pintásemos de verde los lugares donde se realiza una oferta óptima para los estudiantes en asunto vegetariano, ¿veríamos mucho verde o muy poco?

Poco y aislado, pero creciendo sin parar porque cada vez son más las familias veganas y por tanto, mayor número de personas solicitando menús vegetales en los centros escolares donde asisten sus hijos.



Conforme aumenta el número de familias veganas, me temo que con el tiempo la rareza serán aquellos que siguen pidiendo comida carnista. ¿Llegará eso pronto?

Lo cierto es que se va normalizando el veganismo. Hace unos años era algo marginal y desconocido. Hoy es ampliamente conocido y adoptado como el principio ético que es.



¿Quien haya leído esta entrevista y desee involucrarse y/o ayudaros, a la asociación, en lo que sea, qué debe hacer?

Contactar con FEUMVE, cuyo correo es feumve@gmail.com. Por tratarse de una asociación estatal, cuenta con gente por todo el territorio del Estado.



En lo particular, ¿qué debe hacer una familia -pasos que debe seguir- que quiere que sus hijos coman vegetariano en sus correspondientes comedores escolares?

El primer paso es solicitarlo en su centro escolar; en caso de negativa, el siguiente paso es acudir a la Consejería de Sanidad de su localidad. Hay grupos en las redes sociales de madres y padres veganos que pueden servir para unirse a otras familias con el mismo problema.