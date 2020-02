Teresa Sapey, Red y Actiu conectan a las personas en la sala VIP de ARCO con una mesa de 22 metros de largo Comunicae

miércoles, 26 de febrero de 2020, 16:27 h (CET) La más grande construida por Actiu y expuesta en un proyecto dirigido por RED, Reunión de empresas de Diseño donde participan otras doce empresas de diseño españolas que intervienen la sala VIP de ARCOMadrid Una gran mesa multicolor de 22 metros de largo, que busca conectar a las personas y es 100% reciclable, será una de los grandes atractivos de la Sala VIP de ARCO, que se celebrará en Madrid, del 26 de febrero al 1 de marzo, en los recintos feriales de IFEMA.



Esta mesa se ha convertido en un elemento esencial de la propuesta de la arquitecta e interiorista Teresa Sapey y del arquitecto Rafael Robledo. Un proyecto en colaboración con RED, Reunión de Empresas de Diseño donde participan trece empresas de diseño españolas entre las que se encuentra Actiu, referente en la creación de espacios de trabajo.



La sala, un espacio que envuelve al visitante a través del color, está inspirada en un cuadro contemporáneo abstracto y colorista donde los asistentes se convierten en parte de esa obra de arte. Con la propuesta de Actiu, Teresa Sapey y Rafael Robledo quieren convertir este espacio en un entorno de relación, intercambio, colaboración, trabajo y descanso. Una manera de mostrar cómo es la transformación cultural en el espacio de trabajo, fomentando la creatividad, innovación y las conversaciones transformadoras.



La mesa, diseñada por Teresa Sapey y construida por Actiu en base a su programa Longo, ha sido realizada con un novedoso material “anti-huella” en las superficies en acabado negro, es 100% reciclable, además de utilizar tableros cero formaldehido. El formaldehido es un compuesto que aumenta el riesgo de padecer ciertas enfermedades, con lo que con su eliminación se responde a la normativa estadounidense TSCA de control de sustancias tóxicas que favorece la salud de los usuarios, además de facilitar la consecución de la certificación WELL.



Un impactante diseño que apuesta por las gamas de verdes para trasladar la filosofía de la empresa que apuesta por la sostenibilidad y el bienestar, bajo un diseño refinado y singular. Un concepto ligado a la biofilia de acercamiento a la conexión con la naturaleza.



Otra de sus grandes características es que permite que alrededor de sus 22 metros ocurran muchas cosas. Un espacio para colaborar, socializar y compartir. En resumen, conectar personas, y que estas puedan tomar un café, trabajar de forma aislada, almorzar, mantener una reunión, etc.



Actiu, líder español y referente internacional en diseño y fabricación de mobiliario para espacios de trabajo y hospitality, colaborará también cediendo otros elementos entre los que destacan sus sillas Karbon, fabricadas con fibra de carbono utilizando un innovador sistema de moldeado desarrollado por Actiu, que destacan por su diseño rotundo y máxima ligereza, que serán el elemento central del área de recepción y zona de espera. Junto a las gradas que rodean el “foro” de la Sala, Actiu creará también un espacio de descanso y conversación que incluirá su sistema soft seating modular Bend, que permite crear múltiple diseños y configuraciones y toda la serie soft seating NOOM. En ambos casos, el color de las telas será el elegido por la interiorista.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Alfarería Raimundo Sánchez ofrece consejos para cocinar en cazuelas de barro Los ataques ransomware se ceban con las empresas españolas Aumenta la inversión de las administraciones públicas en la conservación de sus edificios, según Edhinor Bodega de los Secretos ofrece un oasis subterráneo en pleno centro de Madrid Los mayores beneficios de un sillón de masaje por sillones.top