Once Start-Ups de Life Sciences exponen sus proyectos en un foro de inversores

miércoles, 26 de febrero de 2020, 14:58 h (CET) Contó con más de un centenar de inversores en busca de proyectos del sector salud. Los nutracéuticos de Forchornic, uno de los proyectos seleccionados en el foro celebrado en Barcelona Un parche inteligente para administrar heparina, insulina o vacunas sin necesidad de agujas; una metodología digital para identificar y tratar deficiencias visuales en niños; un equipo de diagnóstico rápido y estratificación de la arritmia cardíaca; un compuesto a base de extracto de romero para ayudar a combatir el cáncer, son sólo algunos ejemplos de los 11 proyectos del sector Life Sciences presentados recientemente en el foro de inversores del Parc Científic de Barcelona.

Los mejores fondos de inversión en el campo de la biotecnología han rentado un 18,5% en los 10 últimos años y la inversión en Life Sciences y negocios del sector salud se ha multiplicado por 12 en este periodo. El número de inversores internacionales que apuestan por estas empresas se ha duplicado en los últimos dos años. La salud es un área de actividad empresarial prometedora y más de un centenar de profesionales de entidades de venture capital, capital semilla, private equity y family offices acudieron al foro de inversión con el fin de saber más sobre las 11 Start-Ups seleccionadas y valorar una posible inversión en las mismas. El evento fue organizado por Foro Capital Pymes, Keiretsu Forum, Parc Científic de Barcelona y CANAAN R&I.

Los organizadores recibieron numerosas candidaturas de proyectos en busca de inversión, la mayor parte españolas pero también de Estados Unidos, Inglaterra, Dubái, y Túnez. Un comité de expertos en inversión y salud seleccionó los 11 más adecuados para exponer sus trabajos de investigación y/o tecnología para la salud y solicitar capital inversor durante el foro. (Más información sobre los proyectos aquí.)

Uno de ellos fue el de Forchronic que presentó su proyecto para desarrollar suplementos nutricionales terapéuticos. Ana Ramírez, Directora de Investigación de Forchonic presentó las características de un nuevo compuesto bioactivo desarrollado por la compañía a partir de extracto supercrítico de romero de alto contenido en terpenos. La doctora explicó que este nuevo compuesto está demostrando resultados positivos en pacientes que reciben tratamiento de quimioterapia para el cáncer de colon. También explicó que su compuesto está en proceso de ensayos clínicos para probar su efectividad en otras patologías como cáncer de mama y pulmón y en enfermedades relacionadas con el sistema inmune del paciente. El proyecto despertó la curiosidad de varios inversores presentes en el foro que formularon preguntas sobre las posibilidades del compuesto.

Segunda edición

Los organizadores de este foro de inversión, mostraron su satisfacción por la cantidad y calidad de los proyectos presentados y por la alta participación de inversores interesados. Ya han anunciado su decisión de organizar una segunda edición en los próximos meses.

El foro de inversión tuvo lugar el pasado 6 de febrero en el Parc Científic de Barcelona y contó con la colaboración de Genesis Ventures, Hoffmann Eitle y Innovative Bioconsulting como patrocinadores del evento y con la colaboración de destacadas entidades como Biocat, CataloniaBio, Asebio, Asabys Partners, Ysios Capital, Inveready, Caixa Capital Risc y Psious.

Sobre Forchronic

Forchronic es una empresa promovida por la sociedad de inversión CANAAN Research and Investment, la Universidad Autónoma de Madrid, el Instituto IMDEA Alimentación y el Hospital Universitario Infanta Sofía. Su objetivo es la investigación en Nutrición de Precisión para el desarrollo de nutracéuticos que permitan la personalización en el tratamiento del paciente desde el punto de vista genético y fisiológico para lograr la máxima eficacia.

