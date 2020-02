OnRobot amplía la familia Gecko con la nueva pinza compacta Gecko Single-Pad, para sujeción de objetos pequeños Comunicae

miércoles, 26 de febrero de 2020, 14:46 h (CET) La nueva pinza Gecko SP permite automatizar tareas de agarre sin marcas en piezas planas, brillantes o perforadas, sin necesidad de electricidad o aire comprimido OnRobot, líder internacional en soluciones de robótica colaborativa, ha presentado una versión compacta de su innovadora pinza de agarre Gecko de tecnología adhesiva especial de agarre sin marcas. La nueva Gecko Single Pad (SP) lleva las mismas capacidades de la familia Gecko a nuevas aplicaciones de automatización, permitiendo el agarre de objetos de menor tamaño y carga útil. La pinza Gecko SP está disponible en tres tamaños: SP1, SP3 y SP5, denominadas así por los kilos de carga que pueden soportar, ofreciendo la posibilidad de levantar una amplia gama de superficies planas, lisas, brillantes o perforadas. Todo ello gracias a la tecnología adhesiva especial que no deja marca ni siquiera en superficies con acabado en brillo, eliminando así la necesidad de una limpieza posterior del producto en el proceso de fabricación, ahorrando tiempo y mejorando el resultado final. Asimismo, como su hermana mayor, la Gecko SP puede agarrar incluso piezas de trabajo perforadas como placas de circuitos impresos, mallas de aluminio o juntas de cabezal.

La premiada tecnología de agarre de la pinza Gecko utiliza millones de microscópicos pedúnculos fibrilares que se adhieren a una superficie utilizando potentes fuerzas de Van der Waals, las mismas que utilizan los lagartos geco para trepar. Esta tecnología no requiere sistemas de aire comprimido ni cualquier tipo de energía externa, lo que permite ahorrar en costes y mantenimiento. Además, se puede instalar rápida y fácilmente en cualquier brazo robótico colaborativo o en cualquier robot industrial ligero a través de la plataforma One-System Solution de OnRobot, con poca o ninguna programación, aumentando sensiblemente la flexibilidad de producción.

"Nuestra exclusiva tecnología Gecko automatiza procesos que ninguna otra pinza del mercado puede lograr, y ahora está disponible en un formato más compacto y flexible que ofrece a nuestros clientes aún más opciones", explica Enrico Krog Iversen, CEO de OnRobot. "Es una pinza plug-and-play que cumple nuestra promesa de crear una gama completa de herramientas robóticas fáciles, ligeras y flexibles, que permiten a los clientes centrarse en su aplicación en lugar de hacerlo en el robot".

Características de la pinza Gecko SP

Compacta, ligera y flexible

Disponible para cargas útiles de 1kg, 3kg y 5kg

No necesita cables ni suministro de aire comprimido

Requiere escasa o ninguna programación

No deja marcas en piezas de acabado brillante ni es necesaria su limpieza posterior

