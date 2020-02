Veracetics ha asistido a BIOFACH 2020

Veracetics, pionera en el procesado del Aloe vera ha estado presente en BIOFACH 2020, feria internacional líder del mercado orgánico. El mercado orgánico en Europa creció un 7,8% en 2018 hasta un valor de EUR 40.7 mil millones, según los datos contenidos en el informe The World of Organic Agriculture 2020 Veracetics, pionera en el procesado del Aloe vera ha asistido a la feria BIOFACH 2020, la feria líder mundial de mercado orgánico que ha tenido lugar del 12 al 15 de febrero. Como cada febrero, desde 1990, la ciudad alemana de Núremberg acoge una cita ineludible y consolidada internacionalmente, un punto de encuentro entre proveedores y encargados de adoptar decisiones de producción y el comercio en la industria orgánica. En esta edición BIOFACH, El agua, ¿fundamento de la vida en peligro?, se ha centrado en los efectos positivos de la agricultura ecológica. Ha contado con la presencia de unos 3500 expositores de unos 140 países y la visita de más de 50.000 visitantes profesionales. Su éxito, demuestra que la concienciación ecológica está aumentando en todo el mundo y que el mercado de alimentos ecológicos sigue creciendo.

En BIOFACH 2020, Veracetics, empresa líder nacional y europea en la obtención extractos vegetales de Aloe vera, 100% certificado ecológico y de suprema calidad, ha presentado sus novedades en productos Alimentarios y Cosmético y también ha contactado con numerosas empresas interesadas en el sector BIO CERTIFICADO. Además, ha participado con ASOCIALOE(Asociación Nacional de Empresarios del Aloe Vera) en la presentación de productos de Aloe vera al mercado mundial de productosecológicos.

El mercado orgánico en Europa creció un 7,8% en 2018 hasta un valor de EUR 40.7 mil millones, según los datos contenidos en el informe The World of Organic Agriculture 2020. Las cifras muestran una leve desaceleración del crecimiento (el mercado creció un 11,1% en 2017), no obstante, algunos mercados nacionales en Europa continuaron generando un crecimiento de dos dígitos como Francia (+15,4%); otros, experimentaron una desaceleración significativa en el crecimiento de las ventas minoristas en comparación con los recientes buenos resultados, entre estos Suecia e Italia.

Desde Veracetics, afirman que esta feria combinada ha sido muy positiva, “los espacios de interactuación son claves para proveedores y clientes porque permiten conocer mejor el sector del mercado orgánico, sus últimos avances y desafíos”. Les ha permitido, continúan “forjar mimbres y nuevas relaciones que, sin duda, repercutirán positivamente en la trayectoria profesional de nuestra empresa que apuesta por la innovación, la investigación y el desarrollo en la gama de productos para usos alimentarios, cosméticos y complementos que elaboramos para diferentes sectores dirigido siempre hacia la búsqueda de productos de Aloe vera innovadores y originales que contribuyan a mantener un nivel de vida saludable y fomentar la economía circular, la calidad de los productos y la sostenibilidad del medio ambiente”.

Veracetics: Empresa de Base Tecnológica, con más de veinte años de experiencia surgida en el seno de la Universidad de Alcalá de Henares, líder nacional y europea en la obtención extractos vegetales de Aloe vera. Su objetivo fundamental es mejorar la calidad de vida a través de la investigación, desarrollo y aplicación de las innovaciones. Su innovador concepto de productos de consumos obtenido de extractos vegetales y aplicados a diferentes sectores la sitúan a la vanguardia del sector. Ha sido la primera empresa europea con producción y tecnología propia para la extracción y fabricación de Aloe vera no importada y, también, la primera que obtuvo el Registro Sanitario y Certificado de Agricultura Ecológica.