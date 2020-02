Las piscinas también son para el invierno: cubiertas Abrisud Comunicae

miércoles, 26 de febrero de 2020, 09:50 h (CET) Las nuevas tendencias en decoración outdoor de cubiertas de piscina permiten disfrutar de la piscina los 365 días del año extendiendo de este modo la temporada de baño Las cubiertas de piscina permiten extender la temporada de baño de 4 a 12 meses, según el modelo escogido, gracias a la climatización natural que aportan y que supone un aumento de temperatura de entre 6 y 8 grados. Los innovadores diseños y la domótica que se ha instaurado en este segmento de decoración outdoor han permitido una evolución en la que prima la estética de la instalación, perfectamente integrada en el entorno.

El 81% de los propietarios no vacía su piscina en invierno y opta por soluciones sostenibles. La empresa Abrisud, líder en cubiertas de piscina, ofrece una amplia gama de cubiertas en sus colecciones tanto esencial como espacio, que permite extender la temporada de baño.

Colección Esenciales: funcionalidad y estética en uno

La Colección Esenciales de Abrisud aúna todos los modelos atemporales de la gama. Son diseños bajos con una línea simple, básica y funcional. Las cubiertas integradas en esta colección permiten extender la temporada de baño entre 2-4 meses al año y son diseños

Cubierta Cristal AIl in One Plus

Esta cubierta Cristal es un diseño realizado con un policarbonato de última generación es irrompible, ligero y ultrarresistente. Es un diseño polivalente con módulos elevables y apilables, a distintas alturas, gracias a sus brazos de soporte (manuales, neumáticos o eléctricos y ofrece un acceso máximo a la piscina desde varios puntos: el frontal desmontable, la trampilla lateral, a través de sus módulos elevables y, sobre todo, con su sistema de apertura bidireccional.

Cubierta Baja Motorizada

Es la única cubierta de piscina motorizada cuyos módulos son de la misma dimensión y se apilan al final de la piscina dejando el vaso totalmente al descubierto. Es un modelo que funciona de forma autónoma con un panel solar y se acciona con una llave o un mando a distancia recargable. Este diseño ofrece un acceso a la piscina de forma rápida y sencilla.

Cubierta Telescópica Ultrabaja

Esta espectacular cubierta telescópica ultrabaja - con apenas 6,9 cms de altura- aúna confort de uso y estética flat design consiguiendo que se integre con el jardín liberando al máximo el espacio perimetral de la piscina y ofreciendo una discreción máxima. Con un sistema de guiado exclusivo permite un deslizamiento fácil y suave de los módulos con un estilo contemporáneo y depurado: sin tornillos aparentes y con una altura limitada. Es un modelo ultra en todos los sentidos: ultra discreto, ultra design y ultra manejable.

Colección Espacio: “Un salón a cielo abierto"

Las cubiertas altas de la Colección Espacio de Abrisud convierten la piscina en una estancia más del hogar, en un salón a cielo abierto y la protegen de toda clase de inclemencias meteorológicas, a la vez que crean un espacio de máximo confort. Es una línea de producto que potencia el diseño y se puede equipar con motores y mando a distancia

Cubierta Alta de Madera

La resistencia y maleabilidad de la madera permiten realizar diseños exclusivos para piscinas residenciales y también para grandes superficies. La madera utilizada procede de proveedores seleccionados inscritos en la certificación PEFC. El acabado de este modelo se realiza con un barniz de amplio espectro que abarca distintas tonalidades. Es un modelo que combina la resistencia de la madera con un moderno diseño.

Cubierta Angular Independiente

La gama de cubiertas altas angulares telescópicas son la solución ideal para cubrir y descubrir rápidamente la piscina sin esfuerzo, lo que proporciona un remanso de paz en medio del jardín. Este diseño une la estética de una baranda con la modularidad de una cubierta de piscina formando un espacio de vida en sí mismo y proporcionando una estancia adicional al hogar, lo que permite disfrutar de la piscina 365 días al año.

Cubierta alta Angular con Murales

Un diseño realizado para aquellos que quieran acceder directamente a la piscina, evitando los pasillos fríos de los modelos independientes. Los módulos de esta cubierta se desplazan sin esfuerzo y sin riesgo de bloquearse gracias a su riel patentado que no se ancla al suelo. Este mecanismo permite su apertura simplemente presionando en el poste de la cubierta, incluso en los modelos de gran anchura.

Es un modelo que garantiza una resistencia excepcional a la nieve y cuenta con numerosas aberturas para los meses con temperaturas más agradables. También puede abrirse en su totalidad, en las estaciones más calurosas.

Cubierta Alta Curva con Paneles Elevables

Este modelo es perfecto para las piscinas que están muy cerca de un edificio. Los módulos de esta cubierta pueden ordenarse al final de la piscina o, por el contrario, contra la casa, para dejar espacio libre.

El diseño de esta cubierta, con un perfil de unión, permite compensar los defectos de encuadre o de verticalidad del muro de adosamiento. Posee, también, una resistencia excepcional a la nieve y cuenta con numerosas aberturas alrededor de la cubierta.

Esta amplia gama en cubiertas de piscina destaca por su innovación, eficiencia energética, automatización y seguridad infantil. Cuatro pautas imprescindibles para disfrutar de la piscina con todo el año o casi.

