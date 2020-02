Cómo renovar tu baño con un presupuesto ajustado

El precio medio de reformar un baño de unos 5,40 m² es de unos 3.500 €, según los datos de la plataforma habitissimo. Y este coste puede ser muy superior dependiendo del tipo de reforma, los materiales utilizados y la calidad de los acabados. En cuanto al tiempo empleado en realizar la reforma de un baño puede variar mucho dependiendo, sobre todo, de la magnitud del proyecto, pero de media se estima 10 días. No obstante, si no disponemos del dinero o del tiempo necesario existen pequeños cambios que se lograrán que esta estancia de la casa sea completamente otra.



Uno de estos cambios es el ahorro de azulejos. El chapado de un baño es algo en lo que se puede ir una gran partida presupuestaria. Alicatar las paredes y el suelo de un baño de 5 m² tiene un precio medio de 2.000 €, unos 25-30 €/m², aunque en el caso de algunos materiales podría llegar a los 90-100 €/m², según los precios registrados en la plataforma habitissimo. No obstante, hay opciones económicas, por ejemplo, cubriendo únicamente la parte inferior de las paredes con azulejos. Esto deja la parte superior libre con lo que conseguiremos utilizar menos azulejos y disminuir el presupuesto. Puedes aprovechar para pintarlo de algún color o simplemente darle una capa de pintura en blanco, que es más barato. Otra opción es pintar azulejos. De esta manera nos evitamos tener que retirar el azulejo anterior. Es una opción interesante para los baños más viejos, esos que cuentan con chapados clásicos sin relieve. Quizá puedas únicamente pintar una de las paredes para darle profundidad, dejando el resto en el color original.



Los muebles de baño pueden ser otro elemento interesante en este cambio, con una inmensa variedad de precios. Podemos encontrar muebles de baño baratos, con una calidad media, que se ajustarán a la estética actual y que darán un giro radical a tu baño. Por otro lado, no debes olvidar de cambiar también la grifería, ya que es la mejor manera de conseguir que tu baño se vea distinto. “En cuanto a tendencias, actualmente se lleva de todo, pero te recomendamos los muebles blancos, pues hacen los baños más amplios y siempre podemos darles color con pequeños elementos decorativos o con el textil” afirman desde habitissimo.



Por otro lado, si lo que interesa es cambiar el suelo pero no se desea invertir demasiado dinero, se puede apostar por aquellas opciones en las que no se necesita retirar el pavimento anterior. Los laminados o vinílicos son aptos para zonas húmedas, aunque también hay alternativas como el cemento pulido, que se coloca también directamente sobre el pavimento anterior sin tener que hacer trabajo de desescombro, ahorrandonos tiempo y dinero.



Otro de los cambios que más se demanda en la actualidad es eliminar la bañera e instalar una ducha. Hay baños que no están mal en chapado, sus sanitarios están prácticamente nuevo y los muebles también se pueden aprovechar. El cambio de bañera por ducha es funcional y estético. No sólo transformará la estética del baño por completo. Además, hará esta estancia mucho más cómoda. Cambiar la bañera por un plato de ducha, dejando este rincón perfecto y preparado para su uso, puede rondar los 1.200 euros, según los presupuesto registrados en habitissimo.



Por último, no se debe olvidar del poder decorativo de los cuadros. No todos se atreven, pero si lo pensamos, es una estancia como cualquier otra, por lo que un cuadro puede adornar perfectamente las paredes dándole otro toque. Si no quieres agujerear los azulejos, existen productos de sujeción a modo de pasta que funcionarán sin problema y que harán que los cuadros queden fijos.