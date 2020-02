Los seguros de cancelación de viajes evitan pérdidas en casos de imprevistos

Hacer un viaje por negocio o placer implica una importante inversión, por lo que su planificación tiene que hacerse detalladamente para evitar la pérdida de dinero. Algunas veces no falta un imprevisto, el que incluso, podría ser motivo para la suspensión del viaje. Para ello existe una opción, y es contratar una póliza de anulación de viajes como la que ofrece Mondo Seguros, que reembolsa el gasto total de un viaje. Cubre 39 posibles causas de suspensión o interrupción, y no establece límite de tiempo para su contratación.



Son muchas las personas que planifican un viaje de negocios o unas increíbles vacaciones, para las cuales ahorran con un gran esfuerzo, pero cuando la fecha se acerca se presentan algunas situaciones complicadas, como que se enferme un familiar por ejemplo, y se corre el riesgo de que haya que posponerlo. Para que esto no sea una preocupación, lo más recomendable es contratar un seguro de anulación de viajes, diseñado especialmente para casos de interrupción o cancelación de viajes por hechos imprevistos.



Con este novedoso seguro, los clientes podrán comprar billetes y pagar todos los gastos que pueda implicar un viaje con plena tranquilidad de que en el caso de surja algún percance, tendrá asegurado el reembolso de todo lo que se pagó desde que contrató el viaje, o el regreso, esto último en caso de interrumpirlo.



En la mayoría de las agencias aseguradoras ofrecen paquetes, lógicamente cada uno con un precio diferente, y las pólizas son firmadas el mismo día que el cliente confirma la reserva de todo lo que implique el viaje, como billetes de avión, alojamiento, comida y traslados, entre otros, o como máximo en los siguientes 7 días.



Sin límites de días y mayor cobertura Son muchas las empresas que ofrecen pólizas de cancelación de viajes, pero ninguna se iguala a las excelentes coberturas del seguro en Mondo, compañía que tiene entre sus principales objetivos,facilitar los procesos para contratar pólizas de viajes no solo para disfrutar de la mayor seguridad, sino para no perder el dinero invertido en caso de suspender o interrumpir el viaje a causa de algún imprevisto.



Las pólizas de anulación de viajes de Mondo ofrecen grandes ventajas, entre las principales están que son sin límite de tiempo, es decir, que el contrato puede ser firmado aunque hayan transcurrido los 7 días desde la reserva del viaje, y cubre hasta 6.000 euros por viajero.



Además, las coberturas están ajustadas a las necesidades de cada cliente, esto quiere decir que las pólizas son ajustadas al coste real del viaje, ni más ni menos, y algo muy importante, tiene hasta 39 causas posibles de anulación, por lo que el cliente podrá elegir el coste de su póliza de acuerdo a la cantidad de causas de cancelación que quiera cubrir. En caso necesario de que el cliente tenga que volver de forma anticipada, con este seguro se reembolsa el dinero de las vacaciones no disfrutadas.



Casos en los que se reembolsa dinero al anular un viaje Existen varias causas por las cuales una empresa aseguradora podrá reembolsar el dinero invertido en la planificación de un viaje o de interrumpirlo por un imprevisto. Entre éstos, los motivos por salud, causas legales, laborales, por causas extraordinarias y por algunos casos especiales.



En el caso de los motivos por salud, estas pólizas cubren las enfermedades y accidentes graves o por fallecimiento, tanto del asegurador como de su cónyuge, ascendiente y descendientes. O del sustituto laboral del asegurado, siempre y cuando su cargo deba asumirlo éste.



Otras causas son llamadas inesperadas por intervenciones quirúrgicas o por pruebas médicas que tanto el asegurado o un familiar de primer grado deba realizarse de emergencia.



Entre los motivos legales están incluidas las convocatorias como parte de testigos o de jurado en tribunales del área laboral, penal o civil. Como miembro de mesa electoral, por declaración de obligaciones tributarias, trámites de divorcio, caso de niño en adopción o por retención policial por causas no delictivas.



En los casos laborales, se incluye despido del asegurado por motivos no disciplinarios, despido de los padres y que éstos hayan sido los que cancelaron el viaje, incorporación a un nuevo cargo del asegurado, cambio de fecha de vacaciones por parte de la empresa del asegurado y prórroga del contrato laboral entre otras.



Entre las causas especiales están la anulación del acompañante del asegurado, robo de documentos o equipaje, cancelación de la actividad objeto del viaje en caso de bodas y luna de miel, y la no aprobación de visado por causas injustificadas, así como otras tantas causas, siempre y cuando estén especificadas en la póliza.