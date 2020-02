El Real Madrid ata los 'playoffs' sin pereza de lunes Facu y Tavares lideran una gran actuación ante el PAO Redacción Siglo XXI

El Real Madrid superó (96-78) al Panathinaikos en la jornada 26 de la Fase Regular de la Euroliga celebrada en el WiZink Center, gracias a una buena entrada en escena, para no hacer pereza del lunes, y un paso al frente en el último cuarto que sentenció la quinta victoria seguida y el billete virtual de los blancos para los 'playoffs'.

Los de Pablo Laso, con Campazzo (14 puntos y 10 asistencias), Tavares (15 puntos y 10 rebotes) y un puñado de los mejores actores de reparto, firmaron un serio encuentro, sin los lesionados Randolph, Llull y Taylor. A remolque del primer cuarto lo intentó el equipo griego, pero el Madrid sentenció en la entrada al último parcial. Con 20-6 en segunda posición, 9 victorias de renta con el noveno y ocho jornadas por delante, el Madrid puede terminar la semana clasificado para cuartos de final.

Desde el salto inicial, el Madrid entró con buen pie a un día poco habitual de Euroliga en el Palacio. Los de Laso empezaron mejor en defensa y en ataque (15-5) y sobre todo contaron con 'Facu' y Tavares a un nivel sin rival en Europa. El base se sentó por primera vez con seis puntos y seis asistencias, y el pívot lo hizo con 9 puntos sin fallo y 6 rebotes. Calathes y Papagiannis trataron de imitar a la pareja local, pero ni mucho menos salió parecido salvo una vez.

Además, Deck añadió 8 tantos en ese primer cuarto, para que Panathinaikos tuviera la confirmación que el trabajo se multiplica contra el Madrid (27-16). Le costó mucho más funcionar al equipo griego, sufriendo también en la rotación, a pesar de ganar el segundo cuarto a base de triples y Papapetrou. En el Madrid los cambios funcionaron como para ir al descanso aún en ventaja (48-41).

La mala noticia fue la lesión de Mickey nada más empezar el segundo cuarto, que devolvió a Tavares a pista, mala noticia esa para el 'PAO'. Rudy y Carroll anotaron para el Madrid (42-28), con dos triples cada uno, también Laprovittola cumplió, en un amago de romper el partido que salvó Panathinaikos. Con solo una victoria en los últimos cuatro partidos, al equipo de Rick Pitino le convenía sacar algo positivo del Palacio y en el segundo tiempo lo intentó mejor.

Fredette y Rice echaron una mano a Calathes, aunque el juego interior seguía siendo local con Tavares. La ventaja blanca menguó a una canasta de diferencia, pero una racha de Rudy dejó el 73-68 de antes del último cuarto. Thompkins, que ya venía entrando en calor, y el 'Facu' se aliaron en la sentencia, un 83-69 que no iba a dejar escapar el Madrid, por décima vez seguida verdugo de los de Atenas.

