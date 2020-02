¿Dónde está la sabiduría?

Lluís Amiguet entrevista a keisuke Matsumoto, monje budista. Reproduzco parte de lo que dice porque sus reflexiones pueden aplicarse perfectamente al cristianismo. El periodista le pregunta a Matsumoto: ¿Por qué se hizo monje? El entrevistado responde: “Quería vivir alguna cosa más que la experiencia de una empresa a la que consagran su existencia casi todos los japoneses”. En el fondo de su alma el monje budista no estaba satisfecho con lo que le proporcionaba vivir exclusivamente para satisfacer la sensualidad del materialismo. El ser humano necesita nutrir el alma que no encuentra descanso en el materialismo. El hombre necesita alimentar su alma que no encuentra satisfacción acumulando más y más objetos que una vez obtenidos no dan lo que se esperaba de ellos. Jesús quiere hacernos entrar en razón cuando nos pregunta: “¿Qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma?” (Marcos 8: 36). ¿Nos la hemos hecho esta pregunta? La respuesta no se encuentra en retirarse en un monasterio para meditar mientras se realizan trabajos humildes porque el apego a lo sensual se lleva grabado en el alma.



El periodista escarba en el monje y le pregunta: ¿El budismo no es una multinacional? La respuesta es sincera: “Sí, pero lo descubrí después de hacerme monje”. Tendría que haber sido un golpe muy duro descubrir que el retiro buscado dentro de las paredes de un monasterio formaba parte de una multinacional. A pesar de ello acepta que las organizaciones humanes acaben siendo lo que son.



El periodista persiste en indagar lo que hay en el alma del monje: Veo que no se ha ido del convento. El interrogado responde: “Ahora sé que el budismo se ha convertido en un conjunto de creencias dogmáticas e institucionalizadas al servicio de una elite”. ¿Qué sino el cristianismo institucionalizado es una multinacional que impone lo que tienen que creer quienes buscan refugio a la sombra de la institución. Las multinacionales de la fe no dan opción a sus protegidos a pensar en libertad, a investigar y a tomar conclusiones de su propia cosecha. Se lo dan todo masticado. Tienen que aceptar por fuerza las reglas que impone la elite gobernante. La disidencia se castiga con dureza. ¿Se encuentra en una multinacional de la fe la paz que no se encuentra en el mundo materialista? Afirmo que no.



Lluís Amiguet no se cansa de indagar. ¿Sólo el budismo? La respuesta que obtiene: “Por eso llegué a la conclusión que lo que ahora necesitan los hombres es sabiduría, no religión. Por esto todavía sigo en el convento”. Los hombres buscamos la sabiduría en la filosofía. La filosofía es un conjunto de razonamientos que hacen los hombres a partir de las tinieblas que anidan en sus almas no iluminadas por la luz que es Jesús. Por esto no satisfacen sus razonamientos.



¿Dónde hallar la verdadera sabiduría?



El libro de Proverbios es una exposición de lo que es la sabiduría. No es filosofía, es una Persona que clama con ternura a los hombres para que le presten atención y se dejen guiar por Él: “Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas. Porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abominarán mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida” (proverbios 8: 4-8). El mismo libro resume en pocas palabras Quien es la sabiduría: “El principio de la sabiduría es el temor del Señor, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza” (1:7).



Las personas tocadas por la sabiduría divina no pueden comportarse como lo hace keisuke Matsumoto que sigue en el convento porque “pretende liberar a los líderes religiosos de las ataduras de la religión institucional”. La Biblia no se cansa de advertirnos para que nos alejemos de las tinieblas de la religión institucionalizada. Nos alerta del peligro que comporta refugiarnos bajo sus alas. keisuke Matsumoto no abandona el monasterio que le da cobijo porque intenta liberar a las elites de la religión institucional. Todos los que han creído en Jesús que es la Sabiduría divina abandonan las ataduras de la religión institucional. El caso más conocido es el de Martín Lutero, monje agustiniano que intentó expulsar la corrupción existente en la Santa Sede. Como el intento era como dar cabezazos contra la roca, colgó el hábito y abandonó la religión institucional que ahoga a los fieles que buscan la verdadera sabiduría. La luz y las tinieblas no pueden andar juntas.