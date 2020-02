La compañía Rock Army, da el salto al mercado francés Comunicae

lunes, 24 de febrero de 2020, 15:16 h (CET) La empresa ubicada en Barcelona, aterriza en Francia, para iniciar su expansión internacional La compañía Rock Army, especializada en la fabricación y diseño de paragolpes, protectores y accesorios para vehículos 4x4, ha decidido dar el salto al mercado francés. Tras asentarse con éxito en el mercado nacional, la marca ha decidido dar los primeros pasos en el país vecino.

"El mercado francés reúne muchos de los requisitos que buscamos a la hora de dar el primer paso en nuestra expansión internacional. Francia es un país muy cercano cultural y geográficamente, y al pertenecer a la Unión Europea, no presenta barreras comerciales. Además cuenta con muchos amantes de la aventura y del universo off-road",señala Jonathan Merino, gerente de Rock Army.

"Durante el pasado año, ya empezamos a realizar los primeros envíos a Francia, pero en este 2020 queremos ir un paso más allá. Es por ello que desde hace unos meses, los clientes residentes en el país galo, ya pueden adquirir todos los productos de la compañía a través de nuestro distribuidor XTREM-TRAVELLER. Además, hemos adaptado tanto nuestra web corporativa como los canales sociales al idioma francés, con el objetivo de dar a conocer la compañía, y de crear una comunidad alrededor de la marca Rock Army en el país", afirma Merino.

Materiales certificados

El sistema de trabajo de la compañía ubicada en Barcelona, se vertebra en tres grandes pilares: el diseño asistido por ordenador (CAD), la fabricación por control numérico (CNC), y el acabado artesanal de alta calidad.

"Todos los sistemas de montaje de Rock Army son ajustables y muy sencillos de instalar, de ese modo un solo operario, es capaz de dejar perfectamente ajustado un paragolpes en tiempo record, pudiendo absorber las pequeñas diferencias o descuadres en la carrocería de cada vehículo", afirma el gerente.

La empresa utiliza materiales certificados y de gran calidad en su composición química. "Una buena homogeneidad en los porcentajes de los componentes químicos asegura unas propiedades idénticas en toda la masa del material, y un comportamiento fiel al previsto en los análisis de tensiones efectuados en la fase de diseño. De nada serviría que diseñáramos unos paragolpes para comportarse de una determinada manera ante una colisión, si la calidad de los materiales no fuera capaz de asegurar ese comportamiento previsto", concluye el gerente de Rock Army.

Más sobre Rock Army

Empresa especializada en la fabricación de accesorios de protección y acondicionamiento para vehículos off-road y camper. El sistema de trabajo de Rock Army se basa en tres grandes pilares: el diseño asistido por ordenador (CAD), la fabricación por control numérico (CNC), y el acabado artesanal de alta calidad. El resultado de su esfuerzo, junto con el entusiasmo con el que abordan cada reto se refleja en cada uno de sus productos, desde el diseño, hasta la construcción y el acabado.

