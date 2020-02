Once emprendedoras presentan sus proyectos de negocio en el programa Mujer Emprende Comunicae

lunes, 24 de febrero de 2020, 14:37 h (CET) El objetivo de Mujer Emprende es promover el emprendimiento femenino con perspectiva de género La Asociación de Mujeres empresarias y directivas de Navarra AMEDNA/NEEZE ha celebrado hoy el acto de clausura del proyecto “Mujer Emprende”, que cuenta con el apoyo de CaixaBank, a través de la Obra Social “la Caixa”, y que tiene como objetivo promover el emprendimiento femenino con perspectiva de género.

En el acto, presentado por Isabel Moreno, directora territorial Ebro de CaixaBank; y Cristina Sotro, presidenta de AMEDNA; han intervenido además las once mujeres emprendedoras participantes en el programa explicando sus diferentes proyectos e ideas de negocio: Montse Bueno, Lurdes Vigor, Alba del Villar, Luciana da Cunha, Cristina Cuesta, Natalia Baztán, Gloria Puga, Corina Blanco, Lucía Ongay, Amalia Sánchez y Maite Arrondo.

Tras las presentaciones, las empresarias y mentoras de AMEDNA asistentes al encuentro han formulado diferentes cuestiones a las emprendedoras y han señalado, en las plantillas habilitadas al efecto, dos fortalezas y una posible dificultad para el inicio o sostenibilidad del proyecto de cada una de las intervinientes. Estas aportaciones se facilitarán posteriormente de forma individualizada a las nuevas emprendedoras como pautas para su orientación.

El proyecto Mujer Emprende se puso en marcha el pasado mes de julio. Desde entonces, y a lo largo de estos meses, las participantes han recibido sesiones de asesoramiento individualizado y formación especializada sobre cómo afrontar un proyecto empresarial, se han puesto a su disposición herramientas para la gestión y la venta, y se han facilitado conocimientos sobre la igualdad de oportunidades, el empoderamiento femenino, el liderazgo y la concepción del éxito en clave femenina.

Las participantes, además, han contado con sesiones de mentoría realizadas por empresarias y directivas de AMEDNA y han celebrado un encuentro sobre financiación y asunción del riesgo, un condicionante, compartido entre las emprendedoras, que más puede limitar el desarrollo empresarial.

El proyecto incluía por último un vídeo promocional para cada una de las participantes como herramienta imprescindible para la difusión del negocio.

La directora territorial de CaixaBank, Isabel Moreno, ha afirmado en su intervención que “las mujeres emprendedoras son agentes esenciales de nuestra sociedad, y apoyarles forma parte de nuestra vocación como entidad financiera” y ha destacado que la entidad pone a su disposición “una serie de herramientas que os permitan culminar el proceso de creación y consolidación de la empresa”. Tanto ella como la presidenta de Amedna han manifestado el acierto de este proyecto y la dedicación e implicación de CaixaBank y Amedna para el éxito de esta iniciativa.

La Acción Social, uno de los pilares del Plan de RSC de CaixaBank

Gracias a su capilaridad territorial, la red de oficinas de CaixaBank puede apoyar a la Fundación Bancaria “la Caixa” en su labor social, detectando necesidades de entidades sociales locales y canalizando una parte de su Obra Social. La colaboración entre ambas instituciones hace posible que miles de pequeñas y medianas entidades sociales solidarias puedan acceder a ayudas económicas para sacar adelante sus proyectos. Cada año, más de 10.000 proyectos reciben, en conjunto, unos 44 millones de euros.

La Acción Social es uno de los pilares del Plan de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de CaixaBank dentro de su modelo de banca socialmente responsable. Tiene un compromiso firme con la inclusión financiera y es la única entidad presente en el 100% de las poblaciones de más de 10.000 habitantes y en el 94% de las de más de 5.000.

CaixaBank y su filosofía wengage

CaixaBank cuenta con el programa Wengage, que incluye medidas internas para fomentar la flexibilidad y la conciliación, la formación o los planes de mentoring femenino, mediante los cuales directivas de la entidad asesoran a otras profesionales en el desarrollo de su carrera profesional. Gracias a este compromiso, CaixaBank cuenta con la Certificación EFR (Empresa Familiarmente Responsable) de la Fundación Masfamilia y ha sido merecedora de diversos reconocimientos, como el Premio 25 aniversario de FEDEPE (Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias).

