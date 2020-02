Arranca "Encuentros viajeros", el ciclo de conferencias para conversar sobre periodismo y viajes Comunicae

lunes, 24 de febrero de 2020, 14:01 h (CET) La inauguración será el jueves 27 de febrero en la librería Altaïr de Barcelona a partir de las 18.30 horas. Al final de cada encuentro se realizará un networking viajero patrocinado por IATI Seguros con una merienda incluida El Máster en Periodismo de Viajes de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), la empresa de seguros IATI y la librería Altaïr han organizado conjuntamente una serie de charlas sobre viajes y periodismo para reflexionar, debatir y compartir experiencias relacionadas con distintas temáticas de interés actual. La iniciativa, titulada Encuentros viajeros, comenzará el próximo jueves 27 de febrero, a las 18.30 horas, y se extenderá hasta noviembre de este año 2020.

Las sesiones, que se dividirán en conferencias, estudios de casos y/o mesas redondas, serán moderadas por dos estudiantes de la novena edición del Máster en Periodismo de Viajes y contarán con la participación de periodistas, expertos y profesionales de todo el mundo dedicados a diferentes áreas del sector.

Santiago Tejedor, co-director del Máster en Periodismo de Viajes y director del Departamento de Periodismo y Ciencias de la Comunicación de la UAB, Alfonso Calzado, CEO de IATI Seguros, y Pere Ortín, director de Altaïr Magazine, inaugurarán el próximo jueves 27 de febrero este ciclo de conversaciones. Juliana González-Rivera, periodista y escritora colombiana, será la primera invitada en participar para hablar sobre la invención y los orígenes del viaje.

Los Encuentros viajeros tratarán diversos temas relacionados con los viajes como la gastronomía, el cine, el colectivo LGTBI, el turismo, la escritura de crónicas y el mundo digital con el objetivo de reflexionar y debatir sobre cada uno de ellos.

Martín Caparrós, periodista y escritor, Enrique Álex, creador de contenidos audiovisuales de viajes, Xavier Moret, periodista y escritor, José Pablo García, periodista y bloguero profesional de viajes, Andrea Torres, bióloga y bloguera ecologista/animalista, y Paty Godoy, periodista y documentalista mexicana, son algunos de los invitados que participarán en esta primera serie de charlas.

Al final de cada encuentro se realizará un networking viajero patrocinado por IATI con una merienda incluida. Será un espacio de encuentro entre apasionados de los viajes que pretende consolidarse como un referente en el sector. Todas las sesiones se llevarán a cabo a las 18.30h en la librería Altaïr, la librería especializada en viajes más grande de Europa (en Gran Via de les Corts Catalanes, 616, Barcelona). La entrada será libre hasta completar el aforo.

Fechas previstas para los "Encuentros viajeros"

Jueves 27 de febrero: La invención del viaje.

Jueves 02 de abril: El turismo, ese gran invento que hay que cuidar.

Jueves 07 de mayo: La crónica.

Jueves 11 de junio: Todo viaje empieza en un libro o una película.

Martes 22 de septiembre: Viajar con el estómago.

Jueves 15 de octubre: Viajes y género.

Jueves 05 de noviembre: El viaje interactivo: Por la web recorriendo el universo digital. Acerca de IATI Seguros

IATI es una correduría de seguros, creada por la familia Calzado en 1885, pionera en la contratación de seguros de viaje online tras una importante transformación digital y precursora en la concienciación y apoyo al turismo sostenible.

IATI Seguros es además una compañía socialmente responsable que dona un porcentaje de cada seguro contratado a través de su sitio web a la Fundación Nen Déu, una entidad que lleva más 125 años atendiendo y educando a personas con discapacidad intelectual.

Más de 500.000 clientes en los últimos cinco años han confiado en IATI, empresa que ha incrementado su facturación exponencialmente convirtiéndose así en un referente en el sector no sólo en España, sino en Europa.

