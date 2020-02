Llega la VI Edición de «Talentos en conserva» by Frinsa Comunicae

lunes, 24 de febrero de 2020, 13:00 h (CET) La gama Proteína Natural de Frinsa será la protagonista de esta nueva entrega del concurso para estudiantes de cocina Vuelve “Talentos en Conserva” by Frinsa, el concurso en el que estudiantes de hostelería, cocina y restauración de toda España podrán demostrar su creatividad e ingenio a través de sus propuestas gastronómicas elaboradas con conservas como ingrediente clave.

En línea con la edición pasada, la temática de la VI edición de “Talentos en Conserva” es “Sabores Saludables”, con el fin de demostrar que las conservas son una excelente y sana opción gastronómica. Como gran novedad, todas las recetas propuestas por los participantes deberán estar elaboradas con la nueva gama Proteína Natural de Frinsa, ya que estas conservas están provienen de las mejores piezas enteras de ingredientes 100% naturales y son envasadas en un proceso exclusivo de enlatado en crudo que conserva sus propiedades nutritivas y el máximo nivel de proteína.

El plazo de presentación de las recetas estará abierto hasta el día 16 de marzo, en el que los participantes deberán subir sus propuestas a la página web www.talentosenconserva.com, donde se escogerá a uno de los cuatro finalistas por votación popular. Los otros tres finalistas serán seleccionados a través de un jurado compuesto por representantes del mundo de la gastronomía y un equipo de Frinsa.

Los cuatro finalistas seleccionados elaborarán sus propuestas frente a un jurado compuesto por el chef estrella Michelín Pepe Solla y Alejandra Ansón, Gastrónoma y Co-fundadora de Anson y Bonet, en un gran evento en el marco del Salón de Gourmets 2020, el próximo martes 31 de marzo en IFEMA (Madrid).

El ganador disfrutará de un stage de un mes en el restaurante Casa Solla de Pepe Solla, galardonado con 1 Estrella Michelín y 3 Soles Repsol y un premio económico de 500€. Por su parte, como reconocimiento a su labor fundamental, la escuela con mayor participación recibirá una masterclass especializada en conservas para los estudiantes del centro. Además, los votos de los usuarios también tienen premio: entre todos los votantes se sortearán 5 lotes de productos Frinsa.

