DHL Express actualiza su flota durante este año, con seis nuevos cargueros Boeing 777

lunes, 24 de febrero de 2020, 11:28 h (CET)

lunes, 24 de febrero de 2020, 11:28 h (CET) El pasado jueves, se realizó la primera entrega del lote 2020; el reciente 777F aterrizó en su base de operaciones en Cincinnati. DHL continúa fortaleciendo su red intercontinental mediante la renovación de su flota de aviones de larga distancia. Estas aeronaves de última generación también refuerzan el objetivo del Grupo de mejorar su huella de carbono DHL Express, líder en transporte internacional de paquetería urgente, recibirá seis nuevos aviones de carga Boeing 777F-200 durante 2020. El primero de estos aviones aterrizó el jueves pasado en su futura base de operaciones: el Aeropuerto Internacional de Cincinnati / Northern Kentucky (CVG).

En 2018, DHL encargó 14 nuevos Boeing 777F, cuatro ya entregados en 2019, seis que se entregarán este año y los cuatro restantes, que se pondrán en servicio en 2021. Este nuevo carguero será operado por la aerolínea asociada de DHL Express, Kalitta. La renovación es parte de la modernización general de la flota intercontinental de larga distancia de la compañía de mensajería y reemplazará a los aviones más antiguos. El Boeing 777F está equipado con la mejor tecnología de consumo eficiente de combustible y presenta el mayor alcance a plena carga, de cualquier avión de carga de fuselaje ancho. Esto permite a DHL operar con mayor eficiencia, al mismo tiempo que satisface la creciente demanda global de servicios de logística urgente.

"Estamos encantados de dar la bienvenida a más aviones Boeing 777F en DHL Express, a lo largo de este año", ha afirmado John Pearson, CEO de DHL Express. "Con la modernización de nuestra flota intercontinental, podemos mejorar, simultáneamente, nuestra capacidad para satisfacer la creciente demanda de transporte urgente, mejorar nuestra huella ambiental y brindar un servicio de la mejor calidad a nuestros clientes. DHL continúa a la vanguardia con soluciones y tecnologías innovadoras. Nos complace continuar demostrando a socios y clientes, por igual, cómo estos avances pueden dar un empuje a toda la industria de logística Express, mientras avanzamos hacia nuestros objetivos de la Estrategia 2025".

En el centro de su Estrategia 2025, DHL Express se enfoca en el crecimiento del comercio internacional cómo motor de crecimiento y en la mejora de la eficiencia para conseguir sus objetivos de negocio. Con una capacidad de carga útil de 102 toneladas y un alcance de 9.200 km. el B777F tiene la mayor capacidad y alcance de todos los aviones de carga bimotores. También son más eficientes en combustible, más fiables que los aviones más antiguos y reducen las emisiones de CO2 en un 18 por ciento. DHL Express opera más de 260 aviones dedicados, con 17 aerolíneas asociadas, en más de 3.000 vuelos diarios en 220 países y territorios.

"Esperamos que en los próximos años el comercio internacional y, en particular, el e-commerce transfronterizo, sigan creciendo a buen ritmo y, como resultado, esperamos una mayor demanda de nuestros servicios de transporte urgente y de nuestra experiencia en entregas a nivel global", ha afirmado Travis Cobb, EVP Global Network Operations and Aviation en DHL Express. "Con los nuevos Boeing 777F, podemos aumentar nuestras conexiones intercontinentales, mientras reducimos las emisiones de carbono y el consumo de combustible. Esto nos permite continuar brindando a los clientes la excelente calidad que esperan de nosotros, mientras trabajamos para expandir nuestros servicios globales".

