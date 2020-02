Albania: Edi Rama y su tiranía al Sistema Constitucional Edi Rama ha establecido una fuerte alianza con el crimen organizado Peter Tase

lunes, 24 de febrero de 2020, 10:21 h (CET) El 2 de Febrero, 2020, el pueblo de Albania conmemoró el 29º aniversario de la caída de la estatua de Enver Hoxha en la plaza principal de Tirana. Por más de 45 años, Enver Hoxha ha gobernado a la República de Albania con un puño de hierro y se convirtió en el dictador comunista más despiadado de Europa.



Actualmente, entrando en la tercera década del Siglo XXI, la nación del Sud-Este de Europa se ha convertido en un peón invaluable en el tablero de la tiranía de Edi Rama, donde los valores democráticos han desaparecido y múltiples violaciones constitucionales han afectado gravemente la independencia institucional de Albania, la economía nacional, se aumentó el nivel de desempleo. La autocracia de Edi Rama ha dejado a Albania con total ausencia del tribunal constitucional por más de dos años, su gabinete controla todas las instituciones del gobierno local, tiene una influencia total sobre la Asamblea Nacional (y sus miembros) y Ardian Dvorani (Presidente del Consejo de Nombramientos Judiciales) está totalmente dirigido por el Primer Ministro de Albania.



Además, en los últimos seis años, Edi Rama ha establecido una fuerte alianza con el crimen organizado, y ha aprovechado el apoyo de los canales de información y periodistas corruptos, entre ellos el escritor Frrok Çupi, y el Abogado Spartak Ngjela (ex preso político que está apoyando con firmeza al Primer Ministro Edi Rama) que sigue comparando al Presidente de la República de Albania con el burro y usando palabras inapropiadas contra el asesor legal del Presidente de Albania, el Dr. Bledar Dervishaj. En los últimos seis años, Albania de Edi Rama ha experimentado: un aumento del tráfico de drogas y la presencia del crimen organizado esta cada vez más problemática, debido a las porosas fronteras del país, los lazos profundamente arraigados del crimen organizado europeo con los principales niveles de gobierno de Tirana y es el símbolo del Westlessness en la península Balcánica.



Los medios de comunicación de Tirana son los aliados más fuertes de Edi Rama y le han otorgado una inmunidad especial al primer ministro de Albania, lo que le permite violar la constitución nacional y llevar a cabo un golpe de estado en las instituciones judiciales de Albania con el apoyo de George Soros y piezas del Departamento de Estado de los Estados Unidos.



Es de vital importancia para Albania a tener una independencia institucional saludable, un poder ejecutivo que promueva el estado de derecho y lucha contra el crimen organizado. Lamentablemente, la tiranía de Edi Rama ha dañado los estándares democráticos, manchado la libertad de expresión y deteriorado las reformas judiciales financiadas por la Comisión Europea y el Departamento de Estado de EE.UU.



Todos los socios internacionales de Albania deben entender que la Ministra de Justicia, Etilda Gjonaj bajo las ordenes de Edi Rama, ha cometido delitos penales graves en materia de abuso de funciones (obligaciones constitucionales violadas), ejerció una influencia ilegal, cometió una falsificación flagrante con la publicación ilegal en la Gaceta Oficial de una decisión de un órgano independiente como la del Consejo de Nombramientos Judiciales (KED).



En este intento de golpe de estado, basado en la evidencia oficial hecha pública el 20 de febrero, que se presentó al Fiscal Especial Anti-corrupción (SPAK), es cierto que la Ministra de Justicia, Sra. Etilda Gjonaj, ha sido directamente involucrada (junto con otros altos funcionarios de esta institución), en un escenario indiscutible mafioso con el objetivo de capturar al Tribunal Constitucional.



La Ministra de Justicia, al ordenar al secretario General de su despacho, que presente para su publicación documentos en el Boletín Oficial una decisión del Consejo de Nombramientos de Justicia (KED), ha violado flagrantemente la Ley no. 78/2014 “Sobre la Organización y Funciones del Centro Oficial de Publicaciones”, así como la Ley no. 115/2016 “Sobre los órganos rectores del sistema de justicia.”



De acuerdo con la Constitución y las leyes mencionadas anteriormente, las decisiones del Consejo de Nombramientos de Justicia: No se publican en el Boletín Oficial, sino que se publican solo en el sitio web de la Corte Suprema, específicamente en la sección designada para el Consejo de Nombramientos de Justicia; Considerando que el Ministerio de Justicia no tiene ningún papel ni derecho alguno de presentar para su publicación en el Boletín Oficial los actos del Consejo de Nombramientos de Justicia (KED), ni interferir con el proceso de nombramiento o elección de los jueces del Tribunal Constitucional de Albania;



Por lo tanto, la Ministra Gjonaj cometió violaciones flagrantes, acciones inconstitucionales al ordenar la publicación sin que nadie lo solicite oficialmente. La opinión pública se ha dado cuenta de estas violaciones escandalosas y flagrantes de la Constitución y las leyes nacionales por parte del Ministerio de Justicia, quien, a través del abuso del cargo, organizando falsificaciones y la interferencia ilegal en el proceso, ha consumido (en colaboración con funcionarios de alto rango de esta institución) muchos delitos penales.



Por estas razones y otras pruebas que se proporcionan, el lunes 24 de febrero, el Presidente de la República de Albania archivó en la Oficina del Fiscal Especial (SPAK), la denuncia penal de violaciones, para la titular del Ministerio de Justicia, Sra. Etilda Gjonaj.



Dado que la Ministra Etilda Gjonaj ya ha perdido la confianza del Presidente de la República y del Jefe de Estado Sr. ILIR META, expresada por Decreto, se solicita su renuncia para enfrentar la justicia como ex Ministra, evitando así la obligación de informar como Ministra.



El Departamento de Estado de los Estados Unidos, el Consejo Europeo y la Comisión Europea deben revisar cuidadosamente y observar el desempeño de Westlessness del Primer Ministro Edi Rama mientras este autócrata intenta abiertamente atacar y obstaculizar la independencia de los poderes del Estado de Albania, posteriormente llevando a su nación a los días más oscuros de la historia. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Desafío permanente y propósito común “Ya está bien de perseguir el poder y de perder humanidad” Gente buena Hay que diferenciar el ser buena gente del ser “gente buena” Medicare para todos ya debería ser una realidad ​El presidente John F. Kennedy impulsó la creación de un seguro de salud público para los estadounidenses de la tercera edad ¿Socialismo europeo? No, que va, comunismo estalinista puro y duro “Como nada hay más hermoso que conocer la verdad, nada es más vergonzoso que aprobar la mentira y tomarla por verdad” Cicerón La revolución de las pequeñas donaciones ​Financiar una película también puede ser una magnífica idea para poner en marcha una recaudación de fondos