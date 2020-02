Nueva apertura del Parque Warner, Tour in Taxi cuenta los detalles Comunicae

lunes, 24 de febrero de 2020, 07:00 h (CET) El Parque Warner siempre rompe las cifras de visitantes en comparación a los demás parques. Cada año, según Statista, el Parque Warner recibe cada año alrededor de 2 millones de visitantes. Por eso Tour In Taxi sabe que su apertura será un bombazo y cuentan los detalles de esta temporada en la que la diversión está garantizada. Atracciones, animaciones, musicales, shows y personajes exclusivos, van a trasladar a sus visitantes a un mundo mágico El 28 de febrero es cuando se producirá la próxima apertura del Parque Warner. Esta nueva temporada trae novedades para todos los gustos. Pero esta temporada se inicia con los superhéroes. En el mes de los superhéroes están los más conocidos del mundo DC. Los más “friquis” podrán caminar por Gotham City y Metrópolis para disfrutar de Linterna Verde, Batman y Wonder Woman. Los amantes de los cómics podrán hacerse fotos con los superhéroes, e incluso aprender sus trucos y entrenamientos. A estos se unirán también los Looney Tunes junto a bandas sonoras alucinantes.

Pistoleros, bandidos, desfiladeros, minas de oro, serán algunas de las ambientaciones de Wild West Life. En esta ambientación podrán disfrutarse espectáculos musicales, coreografías, canciones y musicales con una esencia western muy actual. Pero si Wild West Life no es suficiente también están los clásicos Looney Tunes con su festival de baile para niños junto a los protagonistas más célebres: Bugs Bunny, Pato Lucas, Piolín y Silvestre etc.

Police Recruitment de la Loca Academia de Policía salen a las calles del parque para entretener a los más pequeños. Estos traerán acción, riesgo, velocidad pero también mucha diversión para los niños. El teniente Harris y el comandante Lassard reclutan nuevos cadetes para su academia. Scooby-Doo también prepara una fiesta en la calle por su cumpleaños. Los más pequeños podrán disfrutar de las típicas ambientaciones de misterio pero con algunos toques humorísticos y situaciones sorprendentes.

Los clásicos vuelven con Rock of Ages en un musical que traerá energía al Parque Warner a ritmos de rock. Pero GothamCity Stunt Show trae explosiones, acción, luchas y unos efectos increíbles. Expedientes Warren también van a traer efectos especiales pero terroríficos y de suspense. Por otra parte, los más fanáticos podrán disfrutar de un Meet&Greet con los personajes DC de la Warner más famosos: Superman, Batman, Linterna Verde, Flash, Wonder Woman, Cat Women, La Liga de la Justicia, EL Jocker y Robin.

Pero los niños también podrán disfrutar de la compañía y los juegos de los dibujos animados más célebres y queridos por el público: Looney Tunes y Hanna Barbera, Bugs Bunny y Lola Bunny, Pato Lucas, Piolín y Silvestre, Oso Yogui y Boo-Boo, Coyote y Correcaminos, Sam Bigotes, Los Picapiedra, Scoobey Doo y muchos personajes más. Y por último, para refrescarse se podrá disfrutar del Parque Warner Beach.

