Razones para usar pizarra en la decoración de tu casa

Si quieres decorar tu casa de una manera moderna, te invito a usar la pizarra como medio de decoración. Te puedo asegurar que la pizarra la podrás usar en diferentes partes de la vivienda y así conseguir unos resultados perfectos.



Uso de la pizarra en el cuarto de baño

Las nuevas tendencias nos están mostrando que la pizarra cada vez se usa más en el cuarto de baño. No solo se usa porque hace que el cuarto de baño parezca más moderno y elegante, sino que también se usa por sus características. Hasta hace poco, la pizarra se usaba principalmente para impermeabilizar una zona, pero ahora se ha dado un giro y se usa como elemento decorativo.



Además de ser un material elegante que queda muy bien en todos los cuartos de baño, gracias a que le da un aspecto natural, es importante saber que también ofrece otros beneficios. Hay que tener en cuenta que el material se caracteriza por su gran belleza. es decir, estamos ante un material que es muy resistente al uso, a las ralladuras y sobre todo es muy resistente al paso del tiempo. Si buscas reformar tu cuarto de baño para que dure lo máximo posible, te puedo asegurar que la pizarra te será de gran ayuda.



Dentro del cuarto de baño podemos usar la pizarra por ejemplo en las paredes. Pero sobre todo se lleva mucho usar la pizarra en las encimeras de lavabo y sobre todo en los platos de ducha.



A día de hoy, los platos de ducha de pizarra son los que más se llevan, gracias a todos los beneficios que ofrecen, incluyendo el factor estético. Como podemos ver en este catálogo de platos de ducha de pizarra de Asealia.com, hay una amplia variedad de platos de ducha de pizarra entre los que elegir. Gracias a que hay tantas opciones, seguro que no te será complicado encontrar el plato de ducha ideal. No hay que olvidar que gracias a que es un material fácil de manejar, se puede adaptar a nuestras necesidades. Es decir, se puede cortar a medida y así conseguir integrarlo en el cuarto de baño sin problemas.



Para que te hagas a la idea, los platos de ducha de pizarra además de elegancia también nos ofrecen muchos beneficios. Por ejemplo, se adaptan al cuarto de baño, destacan por ser piezas macizas, tienen un alto poder antideslizante para evitar accidentes, son realmente seguros, se pueden adquirir en diferentes colores y texturas y lo más importante tiene un precio muy económico. Todo esto hace que cada vez más personas apuesten por integrar el plato de ducha en el cuarto de baño, sobre todo si se está apostando por renovar el cuarto de baño hacia un estilo moderno. Sin olvidarme mencionar que son muy buenos para las personas mayores, las cuales necesitan algo de estabilidad para evitar resbalones y en consecuencia caídas.



Uso de la pizarra en tejados

En el hogar también se suele usar la pizarra en el tejado gracias a sus beneficios. Muchas personas ponen pizarra en sus tejados para darle un toque moderno y diferente a su vivienda, pero te puedo asegurar que también cuenta con otras ventajas.



Además del factor estético, la pizarra normalmente se suele usar como un buen aislante. Si vives en una zona donde nieva o llueve bastante, hay que tener en cuenta que la pizarra es un gran material. Ofrece una gran impermeabilidad, lo que reduce el riesgo de sufrir goteras. Otro punto positivo de la pizarra como tejado es que ofrece una gran durabilidad, gracias a que es muy resistente a las inclemencias del tiempo.



A esto hay que añadir que el tejado de pizarra es respetuoso con el medio ambiente, gracias a que se fabrica con materiales naturales y en consecuencia no contamina. Finalmente también quiero destacar que es un material económico, gracias a que las tejas de pizarra son realmente baratas. Es decir, a pesar de todos los beneficios, el coste es más barato lo que hace que cada vez esté más presente.



Uso de la pizarra en suelo exterior Hay que recordar que la pizarra es una piedra natural que destaca por ser dura y compacta. Si a esto sumamos que bien trabajada se puede convertir en un suelo exterior elegante, todo esto hace que sea una buena opción para suelos de terraza o de jardín. Personalmente a esta variedad de suelo solo le veo ventajas y te muestro algunas de ellas. Uno de los puntos positivos del suelo de pizarra es que es un material muy resistente y sobre todo muy fácil de adaptar y de instalar. Esto quiere decir que una vez puesto, podemos tener la certeza de que el suelo nos va a dar muy buenos resultados. Y como hablamos de un material impermeable, esto evita que con el paso del tiempo la humedad se vaya colando y hundiendo el suelo, algo que personalmente valoro mucho.



No hay que olvidar que la pizarra es un material que se puede cortar al gusto, es decir, se puede personalizar a las necesidades y conseguir un jardín realmente elegante. La pizarra es perfecta para hacer caminos o para cubrir un suelo completo. Solo hay que tener un poco de imaginación y se pueden llegar a conseguir cosas realmente chulas. Usar la pintura de pizarra



Si buscas un estilo moderno, te puedo asegurar que la pintura de pizarra dará mucho juego en las diferentes estancias de tu casa. Te voy a mostrar las zonas en las cuales se suele usar más este tipo de pintura y así la podrás usar si te parece interesante.



Habitaciones infantiles: queda muy bien y los niños se podrán expresar escribiendo y pintando en las paredes. Cada vez se está poniendo más de moda y se puede poner en una o varias de las paredes. Por supuesto, la tiza se puede borrar y no deja rastro.



Cocina: puede ser una buena idea poner una parte de pintura de pizarra para poder hacer una cocina más personalizada. Puedes hacer dibujos relacionados con la cocina o puedes usarla como lista de la compra por ejemplo.



Zonas de estudios: es perfecta para tener siempre una pequeña pizarra donde poner nuestras ideas, gráficos… la verdad, no solo da elegancia a la habitación, sino que puede ser una gran herramienta para poder estudiar con más facilidad.



Zona de paso: igual es el punto en el cual menos veo esta pintura, pero si te parece bien, puede ser una gran opción para conseguir un pasillo o entrada diferente a las tradicionales. Todo es cuestión de gustos y de saberlo integrar bien.