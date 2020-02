Para qué sirve un organigrama empresarial

Dentro del apartado de los recursos humanos de una empresa es realmente importante conocer cómo se estructura la plantilla. A continuación vamos a ofrecer información de que es y cómo funciona un organigrama empresarial para que puedas conocer todas sus ventajas.



¿Qué es el organigrama de una empresa?

El organigrama de una empresa es la representación visual de las relaciones dentro de la empresa. Esto quiere decir que podemos ver de manera sencilla las diferentes cadenas de mando, departamentos, grupos de trabajadores… Normalmente se suelen regular a través de las políticas de RRHH y por diferentes criterios de la dirección.



Tipos de organigramas

Actualmente se dividen en cinco tipos y te los mostramos a continuación.



Por su finalidad: dentro de este rango podemos encontrarlos nos organigramas informativos que están a disposición de todos, los organigramas analísticos que se usan para detectar posibles problemas y están a disposición de ciertas personas, los organigramas formales que son modelos planificados y los organigramas informales que son planificados pero todavía no han sido aprobados.



Por su naturaleza: dentro de este tipo podemos encontrarnos organigramas micro administrativos que se corresponden a una sola organización, los meso administrativos que incluyen a varias organizaciones dentro del mismo sector y los macro administrativos que incluyen a diferentes organizaciones sin necesidad de que sean del mismo sector.



Por su ámbito: en este tipo de organigrama podemos encontrarlos los generales que incluyen información general y los específicos que se centran especialmente en un segmento determinado.



Por su presentación: en este caso podemos reconocer a los organigramas verticales que representa un nivel jerárquico, y los horizontales que presentan el titular a la izquierda y va evolucionando hacia la derecha según los cargos que ocupan dentro de la empresa.



Por su contenido: destacan los organigramas integrales que se muestran a través de representaciones gráficas, funcionales y finalmente los organigramas de puestos y plazas que muestra las plazas que tiene la empresa y por quien es ocupada cada una de ellas.



¿Por qué son importantes los organigramas? El objetivo primordial de los organigramas es permitir conocer de primera mano las diferentes áreas de la empresa, de aquí que las empresas serias siempre tengan que tener un buen organigrama. Gracias a ellos se puede conocer mejor su estructura y ver la evolución y problemas que puede tener la misma para solucionarlos en el menor periodo de tiempo.



Dependiendo de la empresa, el organigrama que se debe usar debe ser uno u otro, ya que no todas las opciones son realmente positivas a la hora de ver adecuadamente la estructura. A su vez hay que añadir que la organización hace que la productividad de la empresa sea buena o mal, de aquí que sea importante conocerla a fondo para ver que todo funciona bien. Y en caso de que haya un fallo en la estructura, solventarlo lo antes posible para conseguir que la producción y en consecuencia la empresa vaya lo mejor posible.



Pasos para hacer un organigrama

Como podemos leer en esta guía de Bizneo.com sobre cómo hacer un organigrama empresarial, para desarrollarlo correctamente hace falta seguir ocho pasos, los cuales pasamos a detallarte a continuación para que puedas saber hacerlos:



Cadena de mando: para poder hacer un buen organigrama es de vital importancia conocer correctamente la cadena de mando para más tarde poder realizar la jerarquía de trabajo. De esta manera se puede saber cuántos niveles de mando hay en la empresa y así ver quien o quienes son los encargados de tomar las decisiones importantes de la empresa. Además se ha demostrado que también facilita la gestión de los recursos humanos, de aquí que el organigrama sea tan importante.



Segmentación de los departamentos: es importante declarar cuales son los diferentes departamentos dentro de la empresa para tener la certeza de que todo está bien organizado y no hay cosas duplicadas. Si la estructura de departamentos es la adecuada, se pueden crear planes de futuro y dirigir a los diferentes empleados de una manera más sencilla. Es decir, hay que hacer un análisis de puestos y dejar claro en que consiste cada uno de los trabajos que se desarrollan y toda esa información tiene que estar presente en el organigrama de la empresa.



Asociación de cada una de las tareas: es importante asociar las responsabilidades y las tareas de cada grupo de empleados. Es una gran medida a la hora de examinar si hay algo sin cubrir o hay algún trabajador que solapa a otro y en consecuencia no es necesario.



Ámbito de control: está muy unido al paso anterior. En este caso se debe mostrar la amplitud de mando de una persona. Es decir, el objetivo es mostrar el número de trabajadores que tiene una persona a su cargo y así valorar si tiene una carga de trabajo excesiva o no. Se ha demostrado que si hay una carga de trabajadores sobre un trabajador, este no podrá estar encima y en consecuencia los trabajadores disfrutarán de una mayor libertad, la cual no siempre es positiva.



De arriba hacia abajo: a la hora de hacer el organigrama puede ser una buena idea coger como referencia los análisis de puestos de la propia empresa. Lo mejor es comenzar por el CEO y desde ese momento comenzar a descender en orden para crear un listado completo con todos los trabajadores.

Visión global: a la hora de realizar el organigrama es muy importante tener la seguridad de que el mismo tiene una visión global y no solo se centra en unos apartados determinados. Si en el organigrama se muestra una visión global, no solo podemos conocer mejor la empresa, sino que los trabajadores también podrán ver si tienen opciones a la hora de evolucionar dentro de la empresa.



Mejora de la toma de decisiones: cuando hemos elaborado el organigrama podemos comprobar si está bien hecho si nos permite ver las diferentes tareas de cada uno de los trabajadores de la empresa. El objetivo es que nos muestre un equilibrio entre todas las partes para obtener un buen éxito de la empresa.



Diseño intuitivo: y para que sea fácil de entender por cualquier persona, el organigrama siempre tiene que tener un diseño sencillo pero a su vez elegante. Puede ser una buena opción usar una maqueta que ayude a la compresión y uso del mismo.