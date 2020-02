La revolución de las pequeñas donaciones

El crowdfunding está revolucionado la solidaridad en el mundo. Y es que, no hace mucho, si queríamos financiar algún proyecto o necesitábamos ayuda económica nuestras alternativas era: pedir ayuda a un familiar o pedírsela a un banco. Ahora es diferente, gracias a plataformas como GoFundMe.



Crowdfunding, recaudación de fondos o campaña de microdonaciones, diversos nombres con una sola finalidad: ayudar a alguien que lo necesita o apostar por un proyecto, y lo que está claro es que esta fórmula de financiación ha llegado para quedarse. El sistema es sencillo, ahí radica su éxito. Una plataforma de libre acceso brinda a personas normales la posibilidad de ser ayudadas y llegar a cualquier rincón del planeta gracias a las redes sociales e Internet.



Por ejemplo, la ayuda puede comenzar en España y llegar al corazón de África, concretamente, a Koni, una región al norte de Costa de Marfil. (https://www.gofundme.com/f/zf qgh-comida-para-los-mas- necesitados) Gracias a Nuria, la creadora del crowdfunding y a la solidaridad de casi medio centenar de donantes, se ayudará a la nutrición de más de 700 niños de la zona. “Cada donación, por pequeña que sea, nos permitirá seguir dando a estos niños su ración diaria”, argumenta la creadora de la campaña.



Financiar una película también puede ser una magnífica idea para poner en marcha una recaudación de fondos. Los gastos de grabación, producción, edición son muy elevados, por eso cada vez más directores recurren al crowdfunding para financiar sus proyectos audiovisuales. Es el caso del director y periodista José María Zavala quien confía otra vez en una campaña de microdonaciones para terminar su tercera obra: Wojtyla. La investigación (https://www.gofundme.com/f/la -pelicula-del-centenario-de- juan-pablo-ii). Anteriormente el cineasta ya había recurrido a la financiación colectiva en GoFundMe para finalizar los largometrajes La revolución del Padre Pío y Renacidos. Ambos crowdfunding recaudaron, 40 mil y casi 10 mil euros respectivamente gracias a pequeñas donaciones.



Del cine pasamos a la música, también ella tiene su espacio en el mundo del crowdfunding. Qué mejor manera para ayudar a una orquesta sinfónica israelí formada por jóvenes promesas de la música clásica para hacer su sueño realidad: ofrecer un concierto en España. (https://www.gofundme.com/f/xq 7at-orquesta-sinfonica- juvenil-de-maale-adumim) La Orquesta Juvenil Ma'ale Adumim se formó hace apenas cuatro años y, tal como explican en la campaña, se ha ganado el reconocimiento internacional gracias a obtener el primer premio en el Concurso Internacional de Bratislava para Sinfonías Juveniles. El dinero recaudado en la campaña irá destinado a cubrir los gastos del viaje.



Decía Dostoyevski que en la solidaridad se encuentra la fuerza. Muestra de ello es la iniciativa que ha tenido la escuela Bikram Yoga de Madrid al enterarse del fallecimiento de uno de sus profesores: “Querido amigos hemos organizado una recaudación de fondos para la familia de nuestro querido compañero Sotos”, se puede leer en el texto de la campaña. Sufrir la pérdida de un ser querido es siempre un duro golpe y sentirse arropado es de incalculable valor para la persona que sufre el duelo. En este caso, la escuela ha querido dar un paso más para demostrar su cariño a la familia y llevan recaudado más de 5 mil euros a través de la plataforma. (https://www.gofundme.com/f/so tirios-giannitsopoulos-family- fund) Es evidente que el dinero no mitigará el dolor, pero detrás de cada donación hay un mensaje de fuerza y la demostración de que su mujer y sus hijas no están solas para seguir adelante.



Una sensación de amparo similar es la que buscan para Deisy dos amigas. Porque sí, también se puede crear un crowdfunding para echar una mano a alguien que no pasa por un buen momento económico. Es el caso de Deisy tiene cuatro hijos, tres trabajos con los que no llega a fin de mes, una importante deuda y un proceso de desahucio. (https://www.gofundme.com/f/de isy-hoy-nos-necesita-deisy- needs-our-help) En menos de 24 horas, la campaña ha recaudado casi 4 mil euros, que aunque no solucione por completo sus problemas, suponen un primer paso para ver la luz al final del túnel.



Voluntariado, superación personal, ayuda médica o una emergencia. Los motivos para crear una campaña de crowdfunding son infinitos. Hoy más que nunca, gracias a internet y su capacidad de llegar a cualquier rincón del planeta, tenemos delante la posibilidad de ayudar y también ser ayudados de forma segura, fácil e inmediata.

