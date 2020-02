El Agua en Caja llega a Canarias de la mano de ENLACE Comunicae

viernes, 21 de febrero de 2020, 16:28 h (CET) En un mundo donde se producen 69 mil millones de botellas de plástico cada año la gente necesita una opción conveniente. Ahora ha surgido una MEJOR opción de un solo uso. El envase de Agua en cartón Agua en Caja en las Islas Canarias

Gracias a un importante acuerdo de colaboración de la empresa Agua en Caja Mejor con Enlace, empresa líder en Logística en España llega a las Islas Canarias a través de la plataforma de venta online Agua en Caja Canarias.

Ahora gracias a un importante esfuerzo logístico, ya es posible poder disfrutar de este agua de manantial de gran pureza, gracias a su extracción en un entorno privilegiado y 100% natural y su revolucionario envase en cartón tipo brick que permite mantener intacta sus cualidades naturales y a la vez reduce drásticamente el impacto medioambiental sustituyendo a las botellas de plástico que necesitan cientos de años en degradarse y que contaminan definitivamente las aguas y costas de las Islas Canarias.

Principales ventajas que reducen el impacto en el medio ambiente:

El agua en caja es mejor que el plástico.

Deja un 64% menos de huella de carbono (¡eso es menos calentamiento global!)

Utiliza un 43% menos de uso de combustibles fósiles

Un impacto 1.084% menor en la capa de ozono

El agua en caja es mejor que el aluminio.

50% menos de impacto en el agotamiento del ozono y las emisiones de niebla tóxica

33% menos de impacto en la acidificación debido a la deforestación

Debido a la fundición se producen 120 millones de toneladas de residuos de bauxita al año. El agua en caja es mejor para las personas

El agua de manantial es 100% agua, sin minerales añadidos. Muchas aguas embotelladas incluyen sólidos disolubles, sal, fosfato de sodio, etc. Pero esta no.

El agua en caja es mejor para la Tierra

La misión de este proyecto de agua en caja no es sólo proporcionar una opción sostenible a las botellas de agua de plástico de un solo uso, sino ser parte de la solución. La superficie forestal en Europa había disminuido notablemente, hasta hace pocos años, cuando la gestión de bosques sostenibles comienza a arraigarse y a producir cambios considerables en poco tiempo. Los árboles que se utilizan son reemplazados por árboles nuevos. Los bosques son esenciales para el planeta. Los que son manejados responsablemente son depósitos de carbono, absorben CO2 y liberan oxígeno a través de la fotosíntesis ayudando a frenar el efecto invernadero.

El envase es sostenible por diseño

Aproximadamente tres cuartas partes de cada una de las cajas son de papel, totalmente reciclables y libres de BPA y ftalatos. El papel proviene de bosques bien administrados que están siendo continuamente replantados para reemplazar los árboles cosechados, ayudando a compensar la huella de carbono y permitiéndonos a todos respirar más fácilmente.

Con la abrumadora cantidad de plástico entrando en los océanos es hora de hacer un cambio.

