Check Point Software Technologies anuncia sus resultados económicos de 2019

viernes, 21 de febrero de 2020, 16:13 h (CET) La compañía anuncia también los resultados del último trimestre del año y los principales hitos del año Check Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), el mayor proveedor mundial especializado en ciberseguridad, ha anunciado los resultados financieros del cuarto trimestre de 2019, así como las resultados financieros actuales

"Cerramos la última década con casi dos mil millones de dólares en ingresos anuales y más de mil millones de dólares en ingresos de explotación no GAAP. En los últimos 10 años hemos presentado nuestro modelo de suscripción de seguridad como servicio, que ofrece las tecnologías más avanzadas en el mundo de la ciberseguridad. En 2019, la suscripción alcanzó más de seiscientos millones de dólares en ingresos, un crecimiento impulsado por las tecnologías de prevención de amenazas avanzadas en la nube, móviles y de día cero", señala Gil Shwed, CEO y cofundador de Check Point Software Technologies. "Comenzamos una nueva década con la introducción de Infinity NEXT, la plataforma de ciberseguridad más completa de la industria con más de 60 tecnologías de protección que soportan más de 50 tipos de activos, incluyendo sistemas operativos, cargas de trabajo en la nube, dispositivos de IoT, dispositivos móviles y redes de cualquier tipo", añade Shwed.

Durante el cuarto trimestre del año, la compañía especializada en ciberseguridad experimentó un crecimiento del 3% interanual gracias a unos ingresos de 544 millones de dólares. Por otra parte, los ingresos por explotación de las acciones GAAP alcanzaron los 249 millones de dólares en este periodo del año, lo que supone un 46% del total de los ingresos. Los ingresos de explotación de acciones no-GAAP, por su parte, representan el 51% de los ingresos (280 millones de dólares). Teniendo en cuenta los ingresos diferidos, el tercer trimestre de 2019 se ha cerrado con un total de 1.387 millones de dólares, lo que supone un aumento del 4% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Asimismo, a lo largo de este primer cuatrimestre del año Check Point ha lanzado al mercado su innovadora serie de appliances para Pymes, que permiten a las pequeñas y medianas empresas contar con seguridad de nivel empresarial, así como los modelos 16000 y el 26000 Turbo Security Gateways, centrados en optimizar la seguridad de los centros de datos. La compañía, además, ha visto como varios de sus productos han sido galardonados, destacando que Check Point SandBlast Mobile fue reconocido por Miercom como el líder en seguridad en la prueba de defensa contra amenazas móviles. Asimismo, la compañía recibió la puntuación más alta de efectividad en seguridad en la segunda prueba de sistemas de prevención de infracciones de NSS Labs

