El Impacto de Sostenibilidad de Schneider Electric logra 7,77/10, con el objetivo de conseguir 9/10 en 2020

viernes, 21 de febrero de 2020, 16:21 h (CET) 10 indicadores están muy por encima de su objetivo con un año de antelación. Los reconocimientos obtenidos en todas las valoraciones no financieras validan el liderazgo de sostenibilidad del Grupo Por quinto año consecutivo, Schneider Electric, líder en transformación digital de la gestión y automatización de la energía, anuncia sus resultados financieros y no financiero juntos para los resultados anuales del 2019. Cada trimestre, Schneider Electric publica 21 indicadores del Schneider Sustainability Impact, que miden el progreso hacia sus ambiciosos compromisos de sostenibilidad de 2018 a 2020, en línea con el compromiso de la COP21 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Tras una exhaustiva verificación de un auditor externo independiente, Schneider Sustainability Impact alcanzó una puntuación de 7,77 sobre 10 en el cuarto trimestre de 2019, por encima de su objetivo de 7 sobre 10 para finales del 2019.

Guilles Vermot Desroches, vicepresidente senior de sostenibilidad de Schneider Electric, comentó: "Ahora estamos cosechando los frutos de los compromisos que hicimos hace dos años. El Schneider Sustainability Impact demuestra que los cambios rápidos y disruptivos para un mundo más sostenible son posibles en temas diversos y complejos como el clima, la economía circular, la salud y la equidad, la ética y el desarrollo. Estoy sorprendido por el compromiso de nuestros equipos y socios en todo el mundo para contribuir a nuestros objetivos comunes y estoy seguro de que estamos en el camino correcto, ya que estos esfuerzos colectivos han sido especialmente validados por expertos externos. Este año será crucial para nosotros, ya que nos esforzamos por alcanzar un objetivo ambicioso e invitamos a las partes interesadas a ayudarnos a definir nuevos programas para el Schneider Sustainability Impact 2021-2025, acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.”

Destacados del trimestre

Clima:

La ambición de reducir la intensidad de CO2 del transporte en un 10% en 2020, en comparación con 2017, va en el camino correcto, con un 4,13% alcanzado a finales del 2019. El programa, renovado por tercera vez desde 2012 con un rendimiento respectivo de 16% y 10.3% de eficiencia lograda en 2012-2014 y 2015-2017, se está volviendo cada vez más desafiante. El rendimiento de 2019 se ha logrado notablemente a través de un mejor factor de carga de contenedores oceánicos, y más significativamente por reducciones en Air Freight y Express en comparación con 2017 en el mismo período. En el Q4 de 2019, se lanzó una nueva plataforma de informes, que requiere que los proveedores de transporte proporcionen informes precisos cada mes sobre la carga transportada por Schneider Electric. El trabajo de colaboración para reducir las emisiones de CO2 con los transportistas del grupo continuará, principalmente mediante la optimización de la huella de transporte y la experimentación de tecnologías avanzadas de transporte bajas en carbono, como los vehículos eléctricos e híbridos. En Brasil, por ejemplo, se ha implementado una asociación con DHL para utilizar vehículos eléctricos para entregar a los clientes 100 km alrededor del centro de distribución de Cajamar.

Economía Circular:

A finales de 2019, Schneider Electric confirma que el 55,2% de las ventas se realizaron bajo el nuevo programa Green PremiumTM. En 2019, los objetivos principales del programa Green Premium ™ fueron mantener los productos en conformidad con las regulaciones, ampliar el alcance para incluir servicios y soluciones, poner a disposición los atributos ambientales adicionales en la hoja de datos del producto en línea, desarrollar historias de clientes que demuestren el valor que Green Premium ™ brinda a los clientes del Grupo y para continuar identificando los reclamos ambientales de los productos. Una adición notable a la cartera de Greem PremiumTM en rendimiento circular es el servicio ECOFIT ™ de Schneider Electric, que ayuda a los clientes a implementar metodologías rentables y respetuosas con el medio ambiente para modernizar sus equipos eléctricos existentes con un impacto mínimo en sus operaciones diarias.

Salud & Equidad:

Schneider Electric ha logrado un progreso significativo identificar y abordar las brechas salariales. A finales de 2019, el 99% de los empleados en todo el mundo trabajaban en un país con compromiso y procesos establecidos para lograr la equidad salarial de género. En los últimos dos años, se cubrieron varios países, especialmente los de Oriente Medio, África y América del Sur. Hoy en día, el proceso de ajuste de la equidad salarial está totalmente integrado en la revisión anual de salarios. Se ha desarrollado materiales de comunicación y educación con más de 1.000 líderes y el departamento de recursos humanos está siendo formado para tomar decisiones justas y equitativas en la contratación, promoción y revisión salarial.

Ética:

Las evaluaciones ISO26000 de Schneider Electric para sus proveedores estratégicos siguen siendo uno de los aspectos clave de la estrategia de desarrollo sostenible liderada por la cadena de suministro y adquisiciones del Grupo. La puntuación media por más de 1.000 proveedores estratégicos en esta calificación es de 54,8/100, un aumento de 3,7 puntos frente a 2017, y una de las cadenas de suministro con mejor desempeño medida por la evaluación de terceros (Ecovadis). Como referencia, la puntuación media de las empresas en la base de datos de Ecovadis es 43/100, y la de Schneider es 80/100. Este logro se debe a la continua priorización en el proceso de abastecimiento estratégico y la estrategia de vigilancia de proveedores para mejorar continuamente los aspectos ambientales, laborales y de derechos humanos, ética y aspectos sostenibles de la cadena de suministro aguas mundial de Schneider Electric.

Desarrollo:

En su octavo año de existencia, con 180 socios en 80 países, la asociación Schneider Electric VolunteerIn registró 11,421 días de voluntariado gracias a su plataforma global VolunteerIn. Los delegados de la Fundación desempeñaron un papel clave este año, aumentando la tasa de conexión en la plataforma VolunteerIn en un 25%. La segunda edición de Giving Tuesday en diciembre de 2019 también jugó un papel importante, ya que más de 40 países participaron y varias iniciativas fueron destacadas y propuestas a los empleados de Schneider Electric en todo el mundo. Los países con más misiones propuestas por los empleados en la plataforma VolunteerIn fueron Brasil, México, Estados Unidos y Francia. Están contribuyendo, con China, a más del 60% de su objetivo global.

Destacados:

Schneider Electric fue clasificada entre las compañías "Global 100" más sostenibles por Corporate Knights por séptimo año consecutivo, ocupando el puesto 29 en general y primero en su categoría (más de 7,500 compañías evaluadas);

Schneider Electric es una de las 22 compañías francesas clasificadas en la "A List" de CDP, entre otras 179 compañías, para más de 8,000 encuestados, por noveno año consecutivo. El Grupo también aseguró su lugar en la tabla de clasificación de calificación de compromiso de proveedores de CDP (SER);

Avanzando con su compromiso con la neutralidad de carbono, Schneider Electric anuncia su participación en la iniciativa EV100 para reemplazar 14,000 autos de la compañía con vehículos eléctricos (EV) para 2030;

Impak Finance, la nueva agencia independiente de calificación de impacto, clasificó a Schneider Electric en primer lugar en CAC40 por su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

Los esfuerzos de Schneider Electric se ven reflejados en otras clasificaciones:

Incluida en el Dow Jones Sustainability World Index por séptimo año consecutivo;

Una clasificación AAA con la compañía de inversión estadounidense MSCI, #1 frente a los competidores más grandes del sector;

Incluida por primera vez en FTSE4GOOD Environmental Leaders Europe 40 index;

Desde Diciembre de 2019, incluida en Euronext Vigeo Eiris World120, Europe120, Eurozone120 y France20 gracias a una puntuación de 65/100.

Una puntuación de 85/100 en Sustainalytics, #1 among peers with $36-$51 bn market cap;

Incluida por tercer año consecutivo en el Bloomberg Gender Equality Index;

Calificación de primer nivel por ISS-ESG, segundo en su industria;

