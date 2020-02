La división Secure Power de Schneider Electric celebra un 2019 repleto de premios

Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha anunciado que, a lo largo de 2019, su división Secure Power recibió más de 20 premios por su liderazgo, soluciones y programas, situándose a la cabeza de los sectores IT y de Centros de Datos. Además, varios medios, analistas y organizaciones de la industria reconocieron a la división incluyéndola en prestigiosos rankings y, más recientemente, la firma independiente de investigación del canal IT Canalys nombró a Schneider Electric Campeón del Liderazgo del Canal en EMEA.





“El reconocimiento que recibimos el año pasado valida nuestra posición como líderes de la industria y nuestras responsabilidades con nuestros clientes, empleados y entorno,” dijo Pankaj Sharma, Executive Vice President, Secure Power Division de Schneider Electric. “Estamos comprometidos con ofrecer a nuestros clientes soluciones de gestión de la energía innovadoras que hagan posible ese mundo completamente eléctrico y digital en el que Life Is On está en todas partes, para todos, en todo momento. Estos premios demuestran el éxito de nuestros esfuerzos por lograr dicha misión.”





Innovación impulsada por la diversidad y la inclusión

El pasado año, los ejecutivos de la división Secure Power recibieron un significativo reconocimiento por su liderazgo y su influencia en la industria. La innovación y el compromiso con la diversidad de Schneider Electric fueron dos de los temas que distinguieron a la compañía y dieron lugar a múltiples premios, entre los que destacan:





Kevin Brown, Senior Vice President EcoStruxure Solutions y Chief Marketing Officer de Schneider Electric, fue nombrado IoT World CxO of the Year en la categoría de Proveedores de Soluciones. IoT World honró a Brown por su capacidad de impulsar la innovación y abrazar la disrupción en el sector IT. “Nuestra mentalidad es bastante simple: ponemos las necesidades de nuestros clientes al frente y en el centro y nos enfocamos en ayudarles a conseguir sus objetivos,” dijo Brown. “En mi experiencia, un equipo diverso ofrece una gran ventaja competitiva, al mejorar nuestra comprensión de los clientes y de sus necesidades.”





Steven Carlini, Vice President of Innovation and Data Centers de Schneider Electric, fue incluido en la lista Data Economy Future 100 como una de las principales personalidades a seguir en la próxima década por su gran influencia en el mercado global de los Centros de Datos y la Nube.





Ivonne Valdes, Vice President of Global Strategic Accounts de Schneider Electric, recibió el premio Diversity and Inclusion Champion en Infrastructure Masons 2019, que reconoce a aquellos líderes de la industria que han tenido un impacto significativo para las mujeres y los grupos infrarrepresentados, abriendo el camino a atraer y retener a un acervo de talento diverso al sector de la Infraestructura Digital. Valdes también fue incluida en la lista HITEC Top 100 por noveno año.





Los premios Mujeres del Canal 2019 de CRN reconocieron a siete ejecutivas de la división Secure Power de Schneider Electric por su dominio del canal y su visión al inspirar a las nuevas generaciones a unirse a la industria tecnológica.





El Consejo Ejecutivo Hispano de Tecnología de la Información incluyó a tres ejecutivos de la división Secure Power de Schneider Electric en su lista HITEC Top 100, que reconoce a los profesionales hispanos de la industria tecnológica más influyentes y destacados.





Las soluciones Edge Computing de Schneider Electric premiadas por su innovación y diseño

El legado de la división Secure Power en el sector de los Centros de Datos es sólido y ahora está impulsando la transformación en el Edge de la red. En 2019, la compañía fue reconocida por sus soluciones Edge Computing y para Centros de Datos:





EcoStruxure IT Expert, la primera solución de nueva generación de gestión de infraestructuras de Centros de Datos (DCIM) basada en la nube del mercado, recibió múltiples premios, entre los que destacan: IT Optimisation Product of the Year en los Network Computing Awards 2019; Data Center ICT Management Innovation of the Year en los DCS Awards y AI / Machine Learning Innovation of the Year en los 2019 SDC Awards.





EcoStruxure Pod Data Center ganó el premio Data Center Design and Build Product of the Year en los Electrical Review Awards 2019. Este galardón supone un reconocimiento para la innovación de Schneider Electric en el mercado de la infraestructura de Centros de Datos y para la solución, como la primera del mercado.





Los programas maximizan el éxito para los partners del canal IT

La división Secure Power es el hogar de la marca líder mundial en infraestructura IT física integrada, APC by Schneider Electric. La red de partners global de APC incluye más de 150.000 Proveedores de Soluciones IT. Para garantizar el crecimiento de los partners, la compañía continuamente crea y mejora programas de partners y oportunidades formativas para ofrecerles el mejor soporte. En 2019, los programas de canal de Schneider Electric recibieron reconocimientos como:





Por décimo año consecutivo, el CRN calificó al Channel Partner Program 5-Star de APC by Schneider Electric por ofrecer la mejor formación, recursos financieros y soporte en Marketing.





En diciembre de 2019 APC by Schneider Electric fue nombrado “Champion” en la Channel Leadership Matrix de Canalys. Esta distinción reconoce la inversión de la división Secure Power en el Programa de Partners de Canal EMEA para impulsar la simplicidad y facilidad para hacer negocios. También reconoce al programa por priorizar las inversiones en la rentabilidad de los partners y de los modelos de negocio y demuestra un compromiso por mantener o incrementar la porción de ingresos generados a través de partners.